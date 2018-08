• Immer auf dem Laufenden mit der neuen Fußball-App: iM Football bietet Liveticker, Toralarm, Daten, Statistiken und einen individuellen Newsfeed zur Bundesliga

Ismaning, 14. August 2018 – Die neue Saison der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür – und iM Football startet als Ergänzung zum App Relaunch eine neue Webseite. Fußballfans können ab sofort die Inhalte der iM Football App auch unter imfootball.com abrufen. Die neue Webseite bietet damit die Möglichkeit, iM Football als Progressive Web App zu nutzen. Allerdings bietet weiterhin nur die App die Möglichkeit, sich einen individuellen Newsfeed zusammenzustellen. Die User können aus mehr als 100 Wettbewerben, 1.500 Teams, 50.000 Spielern und diversen Interessen ihre bevorzugten Inhalte auswählen (z.B. Transfermarkt oder FIFA 18 für eSports-Fans). Dabei werden aktuelle Neuigkeiten aus der Fußballwelt mit Highlights abseits des Platzes kombiniert – insbesondere mit Blick auf den Lifestyle der Fußballstars. Die iM Football-App richtet sich an eine junge Kernzielgruppe von Fußballfans bis 35 Jahre und ist kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS-Smartphones und Tablets im App Store erhältlich.

iM Football informiert auf fast allen Plattformen

Egal ob Desktop, Handy, Facebook, Instagram oder Twitter – iM Football informiert Fußball-Fans ab sofort auf fast allen Plattformen. Das Herzstück ist dabei die App, in der sich die Nutzer abhängig von ihren Interessen ihren ganz eigenen Newsfeed zusammenstellen können. Insgesamt stehen den Usern zahlreiche Channels zur Verfügung, unter denen sie ihre Auswahl treffen können. Sie wählen dabei zwischen ihren Lieblingsklubs, -spielern sowie Wettbewerben und Ligen. Abonniert werden können aber auch bestimmte Interessen wie zum Beispiel FIFA 18 sowie „Breaking News“ mit entsprechenden Push-Nachrichten. Neben dem eigenen Newsfeed kann jeder Nutzer der App auch auf einen allgemeinen Newsticker zugreifen, der alle von der Redaktion als Top-News klassifizierten Inhalte enthält. Zudem gibt es eine Sharing-Funktion, um den Content mit seinen Freunden zu teilen. Die Inhalte werden von der zwölfköpfigen „iM Football“-Redaktion selbst produziert sowie auch von externen Content-Quellen und Social-Media-Kanälen kuratiert und teilweise auch kommentiert.

Das bietet iM Football zur Bundesliga

Neben klassischen Livetickern und einem schnellen Toralarm finden die User bei iM Football ausführliche Daten und Statistiken zur Bundesliga. Dabei handelt es sich um die offiziellen Daten der Deutschen Fußball Liga (DFL). Auf der Webseite gibt es zudem zu jedem Team eine Seite, auf der alle relevanten Informationen wie Kader und Spielplan sowie alle den Verein betreffenden News übersichtlich aufgeführt sind. So bleiben iM Football Nutzer mit Blick auf ihre Lieblingsmannschaften immer auf dem Laufenden.

So sieht die iM Football App aus

Das neue iM Football setzt auf ein minimalistisches Design, das sich durch Einfachheit und Klarheit auszeichnet. Der Fokus liegt stattdessen auf den Inhalten und der Funktionalität der App. Das Design umfasst auch eine neue Schriftart und ein neues Logo. Zudem tritt die App sehr werbereduziert auf. Öffnet der User das erste Mal die App, empfängt ihn ein Startbildschirm, auf dem er eine erste Auswahl seiner Kanäle treffen kann: Welche Teams möchte er abonnieren? Welchen Spielern folgen? Im Anschluss gelangt er zu seinem eigenen Newsfeed mit dem Namen „Für Dich“, in dem die Inhalte aller abonnierten Kanäle automatisch einlaufen. Zudem kann er auch die einzelnen Kanäle über eine Leiste am oberen Rand des Bildschirms anwählen. Ebenfalls auf dem Startbildschirm sichtbar sind die letzten Ergebnisse der Lieblingsteams des Nutzers.

„iM Football“ bei Google und Apple zum Download

„iM Football“ ist kostenfrei für Android über den Google Play™ Store und für iOS-Smartphones und Tablets über den App Store von Apple in deutscher Sprache erhältlich. Die App ist zum Start verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Webseite mit allen Inhalten ist unter www.imfootball.com abrufbar.

Anbei drei aktuelle Screenshots von iM Football zur freien redaktionellen Verwendung im Rahmen der Berichterstattung (Quelle: SPORT1).

iM Football ist eine personalisierbare Fußball-App, die klassische Fußballinhalte mit Popkultur verbindet. Die User können aus mehr als 100 Wettbewerben, 1.500 Teams, 50.000 Spielern und diversen Interessen (z.B. FIFA 18 für eSports-Fans) ihre bevorzugten Inhalte auswählen und sich so ihren individuellen Newsfeed zusammenstellen. Der Content setzt sich aus klassischen News sowie short-form Storytelling in Form von Grafiken, Videos, Livescores und Daten zusammen. Dabei werden aktuelle Neuigkeiten aus der Welt des Fußballs mit Highlights abseits des Platzes kombiniert – insbesondere mit Blick auf den Lifestyle der Fußballstars. Das Angebot der Sport1 GmbH richtet sich an eine junge Kernzielgruppe von Fußballfans bis 35 Jahre. iM Football ist kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS-Smartphones und Tablets im App Store erhältlich.

