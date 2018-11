Die Halbfinal-Duelle stehen fest: Rustam Shamilov gegen Arton Berisha und Enis Agushi gegen Ronny Lopez Lopez kämpfen bei der Box-Gala von Team Sauerland in Gummersbach am Samstag, 1. Dezember, live ab 20:00 Uhr im Free-TV auf SPORT1

Neue Folgen der Webserie über den Weg der vier Finalisten zu den Liveshows weiterhin jeweils dienstags und donnerstags auf SPORT1.de und YouTube

Jury-Mitglied Tobias Drews über die Entscheidung: „Wir haben uns das Urteil sehr schwer gemacht und sind am Ende zu dem Schluss gekommen, mit einem Nachrück-Kandidaten zu arbeiten. Bei der Verkündung hat man gesehen, dass es ein sehr emotionaler Moment war.“

Ismaning, 16. November 2018 – Die Jury hat entschieden: Bei der Box-Castingshow „SPORT1: The Next Rocky“ stehen die vier Kandidaten für die Halbfinal-Liveshows fest: Mit dabei sind die beiden Münchner Rustam Shamilov und Arton Berisha, die im ersten Halbfinal-Duell bei der Box-Gala von Team Sauerland am 1. Dezember in Gummersbach aufeinandertreffen. Im zweiten Halbfinale kämpfen Enis Agushi aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Ronny Lopez Lopez aus Halle an der Saale gegeneinander. Mit dem Hannoveraner Serdar Kurun gibt es zudem einen Nachrück-Kandidaten, der bei einer Verletzung einspringen würde. Das Finalisten-Quartett hat sich aus über 150 Kandidaten, die sich bei „SPORT1: The Next Rocky“ beworben haben, im Casting und dem anschließenden Bootcamp durchgesetzt und darf nun weiterhin vom Sieg und einem Profi-Boxvertrag träumen. SPORT1 begleitet die Finalisten Rustam, Enis, Ronny und Arton sowie Nachrücker Serdar auf der „Road to Champion“ und zeigt die Vorbereitung auf die Liveshows in neuen Folgen der Webserie, die nach wie vor jeweils dienstags und donnerstags auf SPORT1.de und YouTube zu sehen sind. Die Box-Gala von Team Sauerland in Gummersbach, bei der neben den Halbfinals von „SPORT1: The Next Rocky“ unter anderem auch die Sauerland-Profis Abass Baraou, Denis Radovan und Deniz Ilbay in den Ring steigen, wird am Samstag, 1. Dezember, live ab 20:00 Uhr im Free-TV übertragen.

Tobias Drews mit lachendem und weinendem Auge

Im Casting und Bootcamp im Münchener Boxwerk gab es bereits jede Menge Blut und Schweiß – und zum Schluss auch Tränen. Die SPORT1 Jury mit Tobias Drews, Graciano Rocchigiani, Nick Trachte und Andreas Selak machte sich die Entscheidung, wer in die Liveshows einzieht, alles andere als leicht. Nachdem bereits Rustam Shamilov, Enis Agushi und Robin Lopez Lopez von der Jury ausgewählt wurden, fiel die letzte emotionale Entscheidung zwischen Arton Berisha und Serdar Kurun – mit dem besseren Ende für Arton. „Es war wirklich eine sehr schwierige Entscheidung“, berichtet Tobias Drews, Leiter Boxen von SPORT1 und führt aus: „Man überlegt hin und her, weil davon viel abhängt. Für die Jungs selbst und ihre weitere Entwicklung, aber auch für uns von SPORT1: Wenn wir die richtigen Boxer finden, können wir mit den Jungs und der Sportart noch einen sehr interessanten Weg gehen. Da einen Fehler zu machen, wäre fatal. Deswegen haben wir uns das Urteil sehr schwer gemacht und sind am Ende zu dem Schluss gekommen, mit einem Nachrück-Kandidaten zu arbeiten. Bei der Verkündung hat man gesehen, dass es ein sehr emotionaler Moment war. Das hat nicht nur für die Boxer gegolten, sondern auch für uns als Jury, weil wir die Jungs in diesen Tagen sehr intensiv kennengelernt haben. Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil wir wirklich vier bzw. fünf Top-Kandidaten gefunden haben. Dennoch fällt es eben auch schwer, sich von dem ein oder anderen zu trennen, der es auch verdient gehabt hätte.“

„Rocky“ sagt den Kandidaten „Danke!“

Im Anschluss an die Entscheidung lobte der nach den Dreharbeiten verstorbene SPORT1 Experte Graciano Rocchigiani nochmals die Kandidaten: „Aufgefallen ist mir, dass alle wirklich sehr respektvoll miteinander umgegangen sind und alles gegeben haben. Die Kandidaten wollten unbedingt und haben knallhart gearbeitet. Ich bin sehr zufrieden und stolz auf alle, die mitgemacht haben. Deswegen sage ich ‚Danke‘!“

Das sind die vier Teilnehmer an den Liveshows von „SPORT1: The Next Rocky“ (Diashow zur Entscheidung und den Kandidaten jetzt auf SPORT1.de ):

Rustam Shamilov (27) aus München: Rustam ist als stellvertretender Filialleiter im Einzelhandel tätig. Er boxt bereits seit 13 Jahren, hat mittlerweile vier Profikämpfe bestritten und alle davon vorzeitig gewonnen. Rustam zur Entscheidung: „Ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich war den ganzen Tag sehr angespannt. Boxen war schon immer mein Leben. Ich habe mit 13 Jahren angefangen und das ist jetzt ein sehr großer Schritt für mich, bei den Finalkämpfen dabei zu sein.“ Tobias Drews über Rustam: „Er ist einer von den Namen, den man immer hört, wenn man in den Münchener Box-Gyms unterwegs ist. Wenn er alles zusammenbringt, ist da sicher eine Menge möglich. Graciano meinte, er kann sogar einer sein, der es mal zu einem WM-Titel bringt. Das sind Vorschusslorbeeren, die man auf alle Fälle gerne mitnimmt.“

Enis Agushi (25) aus Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz): Enis ist gelernter Kfz-Mechatroniker. Im Alter von 17 Jahren hat er mit dem Boxen angefangen und als Amateur bereits einige Erfolge gefeiert, unter anderem wurde er Westdeutscher Meister und Rheinland-Meister, dazu nahm er an der Deutschen Meisterschaft teil. Seit einiger Zeit ist Enis nun schon bei den Profis, trainiert in Köln und hat seine bisherigen sechs Kämpfe alle gewonnen. Enis zur Entscheidung: „Das ist auf jeden Fall eine krasse Überraschung, weil die Jungs hier alle sehr stark waren. Ich freue mich riesig und bin erleichtert. Das ist eine riesen Chance für mich, die ich nutzen will!“ Boxwerk-Inhaber und -Trainer Nick Trachte über Enis: „Er war bei mir von Anfang an ein Anwärter auf die vier Plätze. Ein Typ, der am Boden geblieben ist. Das sind Attribute, die für mich wichtig sind. Enis ist jemand, mit dem man sich identifizieren kann, weil er einen respektvollen Umgang pflegt und ein fairer Sportsmann ist. Dazu weiß er als Arbeiter, dass er noch nicht am Ziel ist.“

Ronny Lopez Lopez (27) aus Halle an der Saale: Ronny ist als Fitnesstrainer in einem Studio beschäftigt. Er wurde in einem Problemviertel groß und hatte früher viele Auseinandersetzungen auf der Straße. Durch Zufall landete er in einem Box-Gym, wo ihn der Ehrgeiz packte. Im Amateurbereich wurde Ronny unter anderem Dritter bei der Junioren-WM, als Profi hat er alle seine fünf Kämpfe erfolgreich bestritten. Ronny zur Entscheidung: „Ich bin dabei, hammergeil! Das ist meine Chance, die ich nutzen werde. Ich bin echt gespannt. Jetzt gebe ich richtig Gas und freue mich auf die Unterstützung, die wir bekommen.“ Tobias Drews über Ronny: „Beim Sparring ist er in Erinnerung geblieben, weil er ein bisschen anders war und diese ‚Eyecatching-Momente‘ hatte.“ Nick Trachte über Ronny: „Inwieweit er sein Können dann in einem richtigen Kampf umsetzen kann, ist dann natürlich das Nächste. Es gibt viele Sparrings-Weltmeister und im Ring mit TV-Kameras und vielen Zuschauern sieht es dann anders aus. Aber er hat sich ja auch schon in ein paar Profiboxkämpfen bewiesen.“

Arton Berisha (28) aus München: Arton ist bereits Berufsboxer und will die Castingshow nutzen, um weiter nach oben zu kommen. Seine Begeisterung für den Boxsport entdeckte er in der Jugend durch einen der „Rocky“-Filme. Zunächst startete Arton im Thai-Boxen und war dort sehr erfolgreich. 2008 wechselte er zum Boxen und holte sich die Bayerische Meisterschaft im Amateurbereich. Bei den Profis hat er bislang eine lupenreine Bilanz von sechs Siegen in sechs Kämpfen. Arton zur Entscheidung: „Irgendwo ist man erleichtert. Auf der anderen Seite kann ich mich noch nicht so freuen, weil wir als Team wirklich zusammengewachsen sind. Es waren alles klasse Leute, von der Jury bis zu den Boxern. Für mich bedeutet es, jetzt Gas zu geben, weil die anderen stark sind. Wir haben uns alle im Sparring abgetastet, aber ein Kampf ist etwas ganz anderes.“ Tobias Drews über Arton: „Das ist einer, der fleißig trainiert und der seine Chancen nutzen will. Mir gefällt seine Art zu boxen. Nach meinem Eindruck ist er auch vom Typ so ein bisschen, wie Graciano früher war: Der eben auch so verbissen kämpfen kann, die Kraft hat, Gegner auszuknocken, und dahin geht, wo es weh tut. Ich sehe da großes Potential.‘‘ Nick Trachte über Arton: „Ich schätze ihn als einen sehr loyalen und geradlinigen Typen ein – nicht nur boxerisch, sondern gerade auch menschlich. Er hat einen brutalen Willen und das Herz am richtigen Fleck. Das ist in meinen Augen neben seinen boxerischen Qualitäten eine sehr starke Eigenschaft.“

Deutschlands erste digitale Box-Castingshow „SPORT1: The Next Rocky“

Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland präsentiert SPORT1 seit dem 1. August 2018 die erste digitale Box-Castingshow Deutschlands unter dem Hashtag #SPORT1TheNextRocky umfangreich auf allen digitalen Kanälen im Online-, Mobile- und Social-Media-Bereich, wie SPORT1.de , den SPORT1 Apps sowie YouTube , Facebook , Twitter und Instagram . Rund 150 Boxer hatten sich insgesamt bei „SPORT1: The Next Rocky“ per Video beworben, eine Auswahl von ihnen wurde zum Casting in das Münchner Boxwerk eingeladen. Dort präsentierten sich 15 Box-Talente der SPORT1 Jury. Wer die vier Juroren im Casting von sich überzeugen konnte, kam direkt im Anschluss ins Bootcamp, bei dem auf die Boxer weitere Prüfungen und ein hartes Trainingsprogramm warteten. Am Ende des Bootcamps ist nun die Entscheidung gefallen, welche vier Kandidaten in den Livekämpfen im Free-TV auf SPORT1 gegeneinander antreten und damit weiterhin vom Sieg bei „SPORT1: The Next Rocky“ und einem Profiboxvertrag träumen dürfen.

