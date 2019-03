30-jährige Rheinländerin künftig Moderatorin bei „Bundesliga Aktuell“ und „Bundesliga Pur – Lunchtime“ sowie Co-Moderatorin bei „Der CHECK24 Doppelpass“

Laura Papendick: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die neuen Aufgaben bei SPORT1 “

“ Dirc Seemann, Chefredakteur und Director Content von SPORT1: „Laura Papendick passt mit ihrer Vielseitigkeit und Newserfahrung hervorragend zu SPORT1“

Ismaning, 20. März 2019 – Laura Papendick wechselt zu Deutschlands führender 360°-Sportplattform: Die 30-jährige Rheinländerin wird das News-Format „Bundesliga Aktuell“ und das Highlight-Magazin „Bundesliga Pur – Lunchtime“ im Wechsel mit Jochen Stutzky und Ruth Hofmann auf SPORT1 moderieren. Im „CHECK24 Doppelpass“ wird sie im Wechsel mit Ruth Hofmann als Co-Moderatorin von Thomas Helmer im Einsatz sein.

Ihre Premiere auf SPORT1 feiert Laura Papendickin der „Bundesliga Aktuell“-Sendung am Mittwoch, 3. April, live ab 18:30 Uhr. Im „CHECK24 Doppelpass“ wird sie am Sonntag, 14. April, live ab 11:00 Uhr als Co-Moderatorin zu sehen sein, zudem wird sie am Sonntag, 21. April, ab 13:30 Uhr in „Bundesliga Pur – Lunchtime“ erstmals vor der Kamera im Münchner O 2 Tower stehen.

Laura Papendick: „Ich bin froh, diese Chance jetzt zu bekommen“

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die neuen Aufgaben bei SPORT1. Es war Zeit für mich, den nächsten Schritt zu machen und ich bin froh, diese Chance jetzt zu bekommen. Der ‚CHECK24 Doppelpass‘ ist die bekannteste Sport-Talkrunde in Deutschland, auch die News- und Highlight-Formate sind fest etabliert bei sport- und fußballbegeisterten Zuschauern. Ein Teil dieses Teams zu werden, reizt mich sehr“, sagt Laura Papendick.

Dirc Seemann, Chefredakteur von SPORT1, erklärt: „Laura Papendick passt aufgrund ihrer vielseitigen Erfahrungen vor und hinter der Kamera im News- und insbesondere auch im Fußballbereich hervorragend zu SPORT1. Perspektivisch planen wir sie aufgrund ihrer Kompetenzen auch bei weiteren Sportarten als Moderatorin einzusetzen.“

Kurzvita Laura Papendick

Laura Papendick sammelte als Reporterin und Redakteurin unter anderem für DFL Digital Sports erste Erfahrungen vor und hinter der Kamera und studierte Sportjournalismus in Köln. Bei Bayer 04-TV, dem Klubkanal von Bayer 04 Leverkusen, war sie erstmals als Moderatorin aktiv. 2015 wirkte die gebürtige Bergisch Gladbacherin im Rahmen der Berichterstattung von Sky aus Wimbledon an dem Format „London Calling“ mit, ehe sie im Oktober 2016 zum Moderatoren-Team von Sky Sport News HD stieß. Auch eine Auszeichnung sammelte die 30-jährige Rheinländerin bereits: Beim „Deutschen Sportjournalistenpreis“ belegte sie 2017 in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ den zweiten Platz. In ihrer Jugend hat Laura Papendick viele Jahre lang Schwimmen als Leistungssport betrieben, qualifizierte sich dabei unter anderem für die Deutschen Meisterschaften. Heute gehören Tennis und Radfahren zu ihren sportlichen Hobbys.

Über „Bundesliga Aktuell“

„Bundesliga Aktuell“ präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt – zusätzlich zur 24/7-Berichterstattung auf SPORT1.de, den SPORT1 Apps und den Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform. Neuer Regelsendeplatz ist 23:15 Uhr als Abschluss des Sporttags und Vorausblick auf die kommenden Events.

Über „Bundesliga Pur – Lunchtime“

Die Highlights der Bundesliga-Spiele mit allen Spielen und Toren von Freitag und Samstag gibt es sonntags ab 13:30 Uhr in „Bundesliga Pur – Lunchtime“. Gesendet wird „Bundesliga Pur – Lunchtime“ aus dem 35. Stockwerk des Münchner O 2 Towers. Die Sendung bietet den Zuschauern mit dem Studio auf über 130 Metern Höhe ein spektakuläres Skyline-Panorama vom Münchner Olympiapark bis zur Allianz Arena.

Über „Der CHECK24 Doppelpass“

„Der CHECK24 Doppelpass“ ist der bekannteste Fußball-Talk Deutschlands und seit mehr als zwei Jahrzehnten die Bühne für die Protagonisten der Liga. Moderator Thomas Helmer begrüßt dazu jeden Sonntag im Hilton Munich Airport Hotel stets eine prominente Runde aus Sport-Journalisten, Trainern und Klub-Repräsentanten zur gemeinsamen Diskussion. Zum Expertenkreis gehören Stefan Effenberg, Marcel Reif sowie Reinhold Beckmann.

