Die Match IQ GmbH eröffnet ein neues Büro in New York City und baut damit ihre Präsenz in Nordamerika für ihre internationalen Kunden weiter aus. Match IQ ist eine Tochter der Constantin Medien AG und hat sich als Full-Service Sport-Event- und -Beratungsagentur auf die sportliche Vorbereitung von Profimannschaften und Athleten sowie die Organisation und Durchführung von Events und Markenaktivierungsmaßnahmen spezialisiert. Das Büro in New York City wird von Erik Stover geführt, der zuvor unter anderem bei New York Cosmos und den New York Red Bulls in leitenden Funktionen tätig war. Zum Start hat Match IQ Americas mit dem FC Schalke 04 eine mehrjährige Kooperation vereinbart.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Erik für die Leitung unseres Büros in New York City gewinnen konnten. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz, Know-how und Kontakte zu Match IQ und unseren Kunden mit“, sagte Nicholas MacGowan von Holstein, Gründer und Geschäftsführer von Match IQ, und ergänzt: „Mit dem neuen Büro können wir unseren Klubs an 365 Tagen im Jahr Full-Service in Nordamerika anbieten.“

Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Sport und Unterhaltung bringt Stover wichtige Marktkenntnisse mit, um internationale Klubs beim Ausbau ihrer Marke in Nordamerika zu unterstützen. „Für Klubs, die weiter wachsen wollen, sind die Chancen hier sehr groß“, sagte Erik Stover. „Ich habe in den letzten zehn Jahren beobachtet, dass Klubs, die sich voll und ganz diesem Markt widmen, enorm gewachsen sind. Unsere Aufgabe wird es sein, das ganze Jahr über einen kompletten Service zu bieten – und nicht nur für einen kurzen Zeitraum im Sommer.“

Match IQ Americas gewinnt Schalke 04 als neuen Kunden

Das neue Büro wird den Namen Match IQ Americas tragen. Zum Start hat Match IQ Americas mit dem Bundesligisten FC Schalke 04 einen mehrjährigen Vertrag ab September unterzeichnet.

„Schalke ist ein langjähriger Partner von Match IQ“, ergänzte Nicholas MacGowan von Holstein. „Sie haben ein großes Wachstumspotenzial, besonders in den USA mit bekannten Spielern wie Weston McKennie. Mit unserem Büro in New York werden wir in der Lage sein, Kontakte zu großen globalen Marken herzustellen und gleichzeitig nationale Aktivierungen und Medienengagements zu koordinieren, die das ganze Jahr über laufen.“

Alexander Jobst, Vorstand Marketing & Kommunikation des FC Schalke 04, erklärte: „Match IQ ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner von uns. Wir freuen uns darauf, unsere Reise in die Vereinigten Staaten in den kommenden Jahren gemeinsam weiter fortzuführen und die Reichweite von Schalke 04 im Ausland noch weiter zu vergrößern.“

Schalke 04 ist seit Ende 2012 in den Vereinigten Staaten präsent, damals reiste das Profiteam zum ersten Mal für einen längeren Zeitraum nach Übersee. Der Verein intensivierte seine Aktivitäten Ende 2015 und baut seither seine Fangemeinde in den USA stetig aus – mit steigenden Mitglieder- und Fanzahlen auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen, die insbesondere auf die Bedürfnisse der amerikanischen Schalke-Fans zugeschnitten sind. In den vergangenen Jahren expandierte der Verein auch im Bereich der Jugendförderung, kooperierte mit „Kick It 3v3“, dem größten Fußballturnier des Landes für Freizeitkicker, und veranstaltete Fußballcamps im ganzen Land.

Match IQ hat bereits mehrere Touren in die Vereinigten Staaten durchgeführt und ist offizieller Partner des „Florida Cup“. Organisiert wurden Touren in die USA für Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, FC St. Pauli und viele andere bekannte Teams.

