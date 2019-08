DFB-Vizepräsident Peter Frymuth: „Das erste Livespiel auf SPORT1 zwischen dem KFC und dem BVB wird ein großartiger Opener!“

Frymuth hebt Strahlkraft des DFB-Pokals hervor und spricht sich gegen Änderungen am Modus aus

Nikolas Weinhart, Geschäftsführer des KFC Uerdingen 05: „Wir öffnen das Stadion morgen Abend nicht, um Bratwurst zu verkaufen! Wir haben schon die Berechtigung, dieses Spiel auch gewinnen zu wollen.“

SPORT1 Experte Stefan Effenberg über seinen größten Pokalmoment, den Pokalsieg 1995 mit Mönchengladbach: „Ich werde nie diese Dankbarkeit vergessen, die mir von den Fans heute noch entgegenschlägt!“

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von SPORT1: „Das Spiel morgen ist ein besonderer Augenblick für SPORT1 als neuer Medienpartner des DFB-Pokals – als erster privater Sender mit Free-TV-Liverechten am DFB-Pokal. Es gibt für Fußballfans keinen Grund, morgen Abend nicht einzuschalten!“

Alle Informationen zu KFC gegen BVB am Freitag ab 18:30 Uhr in „Fußball Live – DFB-Pokal Countdown“ ab 18:30 Uhr auf SPORT1, Livespiel ab 20:45 Uhr, im Anschluss ab 22:45 Uhr Nachberichterstattung sowie Highlights und Analysen der Partien Sandhausen gegen Mönchengladbach und Ingolstadt gegen Nürnberg

Highlight-Videos und Rundumberichterstattung auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Düsseldorf | Ismaning, 8. August 2019 – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und SPORT1 haben einen Tag vor Start der 1. Runde des DFB-Pokals anlässlich ihrer neuen Medienpartnerschaft zu einer Pressekonferenz in Düsseldorf geladen. SPORT1 wird am morgigen Freitag das Topduell KFC Uerdingen 05 gegen Borussia Dortmund live ab 20:45 Uhr im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de übertragen, der „DFB-Pokal Countdown“ startet bereits um 18:30 Uhr. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth gab auf dem Medientag in der Düsseldorfer MERKUR SPIEL-ARENA einen Ausblick auf die Pokalsaison und machte sich für den aktuellen Modus des Wettbewerbs stark. Nikolas Weinhart, Geschäftsführer des KFC Uerdingen 05, äußerte sich zur Erwartungshaltung seines Klubs vor dem morgigen Duell in der „Wahlheimat“ Düsseldorf und SPORT1 Experte Stefan Effenberg stellte den großen Reiz des DFB-Pokals heraus. Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von SPORT1, erläuterte gemeinsam mit Moderatorin Laura Papendick das Programmkonzept und das On-Air-Team von SPORT1.

Peter Frymuth, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), erklärte: „Der DFB-Pokal bekommt ab der neuen Saison durch SPORT1 eine zusätzliche Präsenz im Free-TV. Jedes Livespiel, das frei empfangbar ist, bedient die Fans des Fußballs in ganz Deutschland. Das erste Livespiel auf SPORT1 zwischen dem KFC und dem BVB wird ein großartiger Opener.“

Zudem ging er auf die Strahlkraft des Wettbewerbs ein. „Die Verbindung des Fußballs in seiner Gesamtheit – zwischen dem großen, aber insbesondere auch mit dem kleinen Fußball“ mache den Reiz aus. „Ich vernehme von allen Klubs uneingeschränktes Lob, uneingeschränkte Zustimmung für den Modus, für das Spielen von Groß gegen Klein in der 1. Runde.“ Am Charakter und Austragungsmodus wolle man daher auf keinen Fall etwas ändern. „Es tun alle gut daran“, betonte der DFB-Vizepräsident, „auf der einen Seite an dem Wettbewerbsformat so festzuhalten und auf der anderen Seite nicht aus irgendwelchen kommerziellen Aspekten den Endspielort in Deutschland und insbesondere in Berlin zu hinterfragen.“

Nikolas Weinhart, Geschäftsführer des KFC Uerdingen 05, sieht das Match in der MERKUR SPIEL-Arena in Düsseldorf gegen Dortmund als große Chance für den Klub. „Wir haben in der 3. Liga schon die ersten Heimspiele hinter uns. Die Stimmung kommt auf jeden Fall auf hier in diesem Stadion – und morgen werden es noch ein paar Zuschauer mehr sein. Wir haben die Möglichkeit, da auch Werbung für uns zu machen, um für die Meisterschaftsspiel noch ein paar mehr Zuschauer und Unentschlossene ins Stadion zu locken.“ Für das Spiel gegen Dortmund gab er die Devise aus: „Wir öffnen das Stadion morgen Abend nicht, um Bratwurst zu verkaufen! Wir sind eine Mannschaft aus der 3. Liga – das ist auch eine Profiliga. Ich denke, dass wir schon die Berechtigung haben, dieses Spiel auch gewinnen zu wollen.“ Zur Rolle des Ex-Dortmunders Kevin Großkreutz sagte er: „Natürlich ist das für Kevin ein ganz, ganz besonderes Spiel, gegen seinen Herzensklub anzutreten. Aber hat ja auch gesagt, dass es morgen über 90 Minuten keine Freunde gibt – von daher wird er da Vollgas geben und alles reinhauen.“

SPORT1 Experte Stefan Effenberg erinnerte sich besonders an seinen Pokalsieg mit Borussia Mönchengladbach: „Ich werde nie diese Dankbarkeit vergessen, die mir von den Fans heute noch entgegenschlägt! Das war ein ganz, ganz großer Moment.“Der Traum vom Finale stehe über allem.„Es ist immer ein großer Tag. Beim Pokalfinale in Berlin, aber auch schon die ganze Woche vorher mit der ganzen Atmosphäre. Es ist nicht nur das Spiel, sondern das ganze Drumherum – und dann hat die Stadt Berlin eben etwas ganz, ganz Besonderes.“

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von SPORT1, sprach über die Vorfreude bei Deutschlands führender 360°-Sportplattform: „Das Spiel morgen ist ein besonderer Augenblick für SPORT1 als neuer Medienpartner des DFB-Pokals – als erster privater Sender mit Free-TV-Liverechten am DFB-Pokal. Bei uns kribbelt es schon eine ganze Weile und wir stimmen die Fans auf unseren TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen schon seit Wochen auf den Start in die neue DFB-Pokal-Saison ein. Es gibt für Fußballfans keinen Grund, morgen Abend nicht einzuschalten!“

Umfangreiche Berichterstattung auf allen Plattformen

SPORT1 wird das Wiedersehen von Uerdingens Weltmeister Kevin Großkreutz mit seinem „Herzensklub“ BVB am morgigen Freitag, 9. August, mit der größten Pokalberichterstattung präsentieren, die es bislang im deutschen Free-TV gegeben hat. Als neuer Partner des DFB-Pokals zeigt SPORT1 ab 18:30 Uhr rund sechs Livestunden, in der Pokalwoche stehen unter anderem mit „Volkswagen Pokalfieber“, „Pokal Pur“ und dem „CHECK24 Doppelpass“ über 15 Stunden Berichterstattung auf dem Programm (Sendezeiten in der Übersicht). Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung wird SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen präsentieren: Neben dem kostenlosen Livestream des Topspiels auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps gibt es unter anderem zahlreiche Highlight-Videos der weiteren Partien zu sehen. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ wird sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung widerspiegeln, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. SPORT1 zeigt bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Topduell live. Als erster privater Sender in der Geschichte des Wettbewerbs überträgt SPORT1 den Pokal live im Free-TV.

Stefan Effenberg und Thomas Berthold als Experten im Einsatz

Der „DFB-Pokal Countdown“ startet morgen um 18:30 Uhr: Die Moderatoren Jochen Stutzky und Ruth Hofmann versorgen im Studio gemeinsam mit Thomas Berthold, Weltmeister von 1990,die Zuschauer mit allen relevanten Informationen, Vor Ort im Stadion in Düsseldorf ist Moderatorin Laura Papendick, das Livespiel kommentiert ab 20:45 Uhr Markus Höhner, Experte ist Stefan Effenberg. Nach Spielende bietet SPORT1 neben den Highlights und Analysen auch die weiteren Partien SV Sandhausen gegen Borussia Mönchengladbach und FC Ingolstadt 04 gegen 1. FC Nürnberg in Zusammenfassungen.

So läuft die erste Pokalwoche im Free-TV auf SPORT1

Die Pokalwoche im Free-TV auf SPORT1 startet am heutigen Donnerstag live ab 18:30 Uhr mit der Sendung „Volkswagen Pokalfieber“. Moderator Jochen Stutzky blickt auf die 1. Runde voraus und bietet den Zuschauern News, Stimmen und Hintergründe. Heute um 20:00 Uhr folgt eine weitere Ausgabe der „DFB-Pokal Klassiker“ mit Rückblicken auf die größten Spiele der Pokalhistorie. Die Partie KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund wird am Freitag, 9. August, live ab 20:45 Uhr übertragen. Bereits ab 18:30 Uhr startet der Countdown aus dem Studio, zudem gibt es nach Abpfiff ab 22:45 Uhr eine ausführliche Nachberichterstattung mit Analyse und Zusammenfassungen der Pokalspiele des Tages.

Die Höhepunkte der Partien der 1. Runde von Freitag und Samstag, unter anderem mit Kaiserslautern gegen Mainz, Aachen gegen Leverkusen und Uerdingen gegen Dortmund, werden dann in „DFB-Pokal Pur“ am Sonntag, 11. August, ab 09:00 Uhr zusammengefasst. Anschließend steht live ab 11:00 Uhr die Auftaktsendung des „CHECK24 Doppelpass“ in der neuen Fußball-Saison an – auch hier ist der DFB-Pokal das Hauptthema. Eine weitere Ausgabe von „DFB-Pokal Pur“ am Dienstag, 13. August, ab 20:00 Uhr, mit den Highlights der Spiele von Sonntag und Montag sowie die „DFB-Pokal Analyse“ im Anschluss live ab 22:30 Uhr runden die Free-TV-Berichterstattung zur 1. Runde auf SPORT1 ab. Jochen Stutzky moderiert, Experten im Studio sind Olaf Thon, Weltmeister von 1990, und SPORT1 Kommentator Markus Höhner.

„Split It!“ mit Weltmeister Kevin Großkreutz

Auch auf „Split It!“ spiegelt sich der DFB-Pokal wider. „Split It“ ist aktuell das einzige Live-Interviewformat auf Instagram im deutschsprachigen Raum. Seit der vergangenen Saison interviewt SPORT1 Moderatorin Lisa Ramuschkat in „Split It!“ bekannte Fußballspieler wie Kevin Volland, Yussuf Poulsen oder Maximilian Arnold. Das Besondere: Lisa Ramuschkat fungiert dabei als Sprachrohr der Fans und wählt während des Interviews Fragen der Zuschauer aus der Kommentar-Spalte aus. Die erste Ausgabe der neuen Saison gibt es bereits auf dem SPORT1 Instagram Kanal zu sehen: Lisa Ramuschkat spricht mit Kevin Großkreutz über das anstehende Pokalspiel des KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund. On-demand steht das Video auch in der SPORT1 Mediathek zur Verfügung.

Pokalfieber auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland wird SPORT1 den DFB-Pokal auch auf seinen digitalen Kanälen umfangreich präsentieren. Das Livespiel wird parallel zum Free-TV auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps übertragen. Darüber hinaus zeigt SPORT1 die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel , zum Abschluss jeder Pokalrunde ist außerdem eine digitale Highlight-Show geplant. Neben den Videos wird es auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich geben. Im „SPORT1 Pokalblog“ wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.

Spannende Hintergründe und Eindrücke zum DFB-Pokal liefert SPORT1 auch auf seinen Social-Media-Kanälen: Bei jedem Livespiel wird ein eigener Redakteur im Stadion sein, der die Fans auf Facebook , Instagram und Twitter versorgt. Der SPORT1 Claim zum DFB-Pokal „#meinpokal – Zeit für Helden“ wird sich in der plattformübergreifenden Berichterstattung widerspiegeln, in der das persönliche Pokalerlebnis der Fußballfans im Fokus steht. Mit den Hashtags #meinpokal und #pokalfieber können sich auch die Fußballfans an der Diskussion über die einzigartigen Geschichten beteiligen, die der DFB-Pokal schreibt

