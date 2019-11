Ismaning, 5. November 2019 – Der Countdown zur Weltmeisterschaft in Japan läuft, die deutschen Handballfrauen bestreiten hierfür die Generalprobe in der Stuttgarter SCHARRena gegen Montenegro – SPORT1 ist mittendrin und zeigt das Match am Donnerstag, 21. November, live ab 18:55 Uhr im Free-TV. Peter Kohl kommentiert. Der Europameister von 2012 ist für das Team von Bundestrainer Henk Groener ein wichtiger Prüfstein. Deutschland qualifizierte sich via eines Play-off-Erfolgs über Kroatien für das Turnier.

Mit bewährten Kräften nach Japan

Bereits am Tag nach dem Spiel gegen Montenegro wird die deutsche Nationalmannschaft nach Japan aufbrechen. In der WM-Vorrunde muss Deutschland es mit Brasilien, Australien, Dänemark, Frankreich und Südkorea aufnehmen. Angeführt von Kapitänin Kim Naidzinavicius starten die deutschen Handball-Frauen in ihr WM-Abenteuer. Bundestrainer Henk Groener setzt auf seine bewährten Kräfte für das Turnier in Japan (30. November bis 15. Dezember). 12 der 17 Spielerinnen waren schon bei der EM 2018 in Frankreich dabei. Mit je fünf Spielerinnen stellen der Deutsche Meister SG BBM Bietigheim und Pokalsieger Thüringer HC die größten Blöcke im WM-Kader. Acht Spielerinnen werden in Japan ihr WM-Debüt feiern.

„Wir sind mit der Mannschaft bei der EM einen guten ersten Entwicklungsschritt bei einem Großturnier gegangen. Durch die Kontinuität im Kader in den vergangenen Monaten wollen wir bei der WM in Japan weiter zusammenwachsen und uns die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier erarbeiten", sagte Groener. Um das sicher zu schaffen, muss der EM-Zehnte bei der WM eine Platzierung unter den ersten Sieben erreichen.

Tickets zur WM-Generalprobe sind unter dhb.de/tickets erhältlich.

Das WM-Aufgebot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Dinah Eckerle (SG BBM Bietigheim), Isabell Roch (Borussia Dortmund), Ann-Cathrin Giegerich (Thüringer HC)

Feld: Amelie Berger (SG BBM Bietigheim), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Meike Schmelzer (Thüringer HC), Julia Behnke (Rostow Don/Russland), Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), Mia Zschocke (Bayer Leverkusen), Emily Bölk (Thüringer HC), Ina Großmann (Thüringer HC), Maren Weigel (TuS Metzingen), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Shenia Minevskaja (Brest Handball/Frankreich), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (Thüringer HC)

