Full-Service Event-Agentur organisiert Testspiele gegen Forward Madison FC und Minnesota United FC

Augsburg | Hamburg | Ismaning, 23. Dezember 2019 – Der FC Augsburg geht zum ersten Mal auf große USA-Tour – und Match IQ organisiert für den Bundesligisten die beiden Testspiele: Am Samstag, 23. Mai, treffen die Augsburger im Breese Stevens Field in Madison, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Wisconsin, auf das USL League One-Team Forward Madison FC. Am Mittwoch, 27. Mai, folgt im Allianz Field in Saint Paul, der Hauptstadt von Minnesota, ein Freundschaftsspiel gegen den MLS-Klub Minnesota United FC.

Während Minnesota seit 2017 in der Major League Soccer (MLS) spielt, wurde Forward Madison FC erst im Mai 2018 gegründet und nimmt seit April 2019 an der USL (United Soccer League) League One teil. Minnesota United FC und Forward Madison FC verbindet eine im Dezember 2018 geschlossene Affiliate-Partnerschaft.

Match IQ hat bereits mehrere Touren in die Vereinigten Staaten durchgeführt und ist unter anderem offizieller Partner des „Florida Cup“. Organisiert wurden Touren in die USA für Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, VfL Wolfsburg, FC St. Pauli und viele andere Profiklubs. Dabei arbeitet Match IQ auch eng mit den jeweiligen Vereinen in Sachen Aktivierung und Internationalisierung zusammen.

Um ihre Präsenz in Nordamerika weiter auszubauen, hat die Match IQ GmbH zudem im Juli 2019 ein neues Büro in New York City eröffnet, das von Erik Stover geführt wird, der zuvor unter anderem bei New York Cosmos und den New York Red Bulls in leitenden Funktionen tätig war.

Nicholas MacGowan von Holstein, Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Mit dem FC Augsburg hat sich nach Schalke 04, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg ein weiterer Bundesligist entschieden, auf unser Knowhow bei der Organisation von Testspielen sowie diversen Aktivierungsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten zu vertrauen. Wir freuen uns, die Mannschaft auf ihrer ersten Reise in die USA zu begleiten und den Verein bei seinen Internationalisierungsbestrebungen bestmöglich zu unterstützen.“

Über die Match IQ GmbH

Die Match IQ GmbH, die seit August 2018 zum Constantin Medien-Konzern gehört, ist eine Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur. Ihre Kernkompetenz hat die 2013 gegründete Agentur mit Sitz in Hamburg im Bereich Event-Konzeptionierung, -Organisation, -Medialisierung und -Vermarktung. Match IQ berät als offizieller und langfristiger Partner nationale und internationale Topklubs wie Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, VfL Wolfsburg, FC Porto, Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven im Bereich Internationalisierung und Spieltags-Abwicklung sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Match IQ greift auf ein internationales Netzwerk zurück und kreiert gemeinsam mit den Klubs und Sponsoren neue Ansätze, um wirtschaftliche Mehrwerte zu generieren. Die Agentur entwickelt darüber hinaus innovative Sportmarketing-Konzepte für Klubmarken, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. Durch den erweiterten Aufbau einer Abteilung Events ist auch die Kreation neuer Events geplant – auch außerhalb des Fußballs – die aus einer Hand organisiert, medialisiert und vermarktet werden. Match IQ realisiert über seine Kernkompetenz Fußball hinaus seit 2018 auch Projekte in weiteren Sportarten und steht damit für ein breites Sport-Portfolio.

