Die #SPORT1SuperLeague: Die ersten Gruppenspiele heute ab 17:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie auf YouTube und Facebook

Große Free-TV-Bühne am Donnerstag: Entscheidung Gruppenphase, Halbfinals und das Finale live ab 17:00 Uhr auf SPORT1

Insgesamt rund sechs Live-Stunden virtueller Fußball am Dienstag und Donnerstag auf den SPORT1 Plattformen

Ismaning, 7. April 2020 – In Zeiten der Corona-Pandemie schafft SPORT1 eine Verbindung zwischen der Welt des klassischen Sports und der des eSports: Bei der neuen „SPORT1 Super League“ treten ab dem heutigen Dienstag aktuelle und ehemalige Fußballstars auf dem virtuellen Rasen gegeneinander an und zeigen ihre Skills im eSports-Titel FIFA 20 an der PlayStation. Die ersten Gruppenspiele sind heute ab 17:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie auf YouTube und Facebook zu sehen. Am kommenden Donnerstag, 9. April, bekommt die SPORT1 Super League dann die große Free-TV-Bühne: SPORT1 zeigt die Entscheidung in der Gruppenphase, die beiden Halbfinals und das große Finale live ab 17:00 Uhr. Insgesamt greifen neun Spieler zum Controller, darunter Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) und Lennart Czyborra (Atalanta Bergamo, in der Jugend u.a. FC Schalke 04, Energie Cottbus, Hertha BSC und Union Berlin) sowie die früheren deutschen Nationalspieler Patrick Helmes (u.a. 1. FC Köln, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen) und Patrick Owomoyela (u.a. Borussia Dortmund, Werder Bremen und Arminia Bielefeld). Alexander Schuster meldet sich am Dienstag und Donnerstag als Kommentator aus dem Studio. Insgesamt sind an beiden Tagen rund sechs Stunden virtueller Fußball live auf den SPORT1 Plattformen zu sehen.

Die #SPORT1SuperLeague: Wer hat die besten virtuellen Fußball-Skills?

Neben den prominenten Namen aus dem deutschen Fußball treten in der SPORT1 Super League auch die beiden SPORT1 Kommentatoren Gordon Lesser und Fabian Sieroka an. Die beiden FIFA-Experten werden ihre Spiele selbst kommentieren. Die insgesamt neun Teilnehmer des virtuellen Fußball-Turniers sind dabei auf drei Gruppen à drei Spieler aufgeteilt. Für das Halbfinale am Donnerstag qualifizieren sich die drei Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte. Die Spielzeit beträgt zweimal sechs Minuten. SPORT1 begleitet das Turnier auch auf seinen Social-Media-Plattformen – unter dem Hashtag #SPORT1SuperLeague können sich auch alle Fußball- und eSports-Fans in die Diskussion einbringen.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212

E-Mail: natalie.raida@sport1.de

www.sport1.de