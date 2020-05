840.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) sehen am gestrigen Sonntag „Der CHECK24 Doppelpass“ in der Spitze zu, im Schnitt sind 730.000 Zuschauer (Z3+) live dabei

Ismaning, 18. Mai 2020 – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Präsident des FC Bayern München Herbert Hainer zu Gast, zudem der Re-Start der Bundesliga: Der „CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1 hat am gestrigen Sonntag mit starken Marktanteilen überzeugt. In der Zielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 340.000 Zuschauer den „CHECK24 Doppelpass“ ein, was einem sehr guten Marktanteil von 10,7 Prozent entspricht. Bei den Zuschauern ab drei Jahren (Z3+) sahen 730.000 Zuschauer im Schnitt und 840.000 Zuschauer in der Spitze die von Thomas Helmer und Laura Papendick moderierte Talkrunde. Bei den Zuschauern Gesamt lag der Marktanteil bei 6,4 Prozent. Zudem generierten die Livestreams auf den digitalen SPORT1 Plattformen mit den YouTube- und Facebook-Channels rund 149.700 Abrufe. „Bundesliga Pur – Lunchtime“ im Anschluss an den „CHECK24 Doppelpass“ verfolgten 180.000 Zuschauer (Z3+), in der Zielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) lag der Marktanteil bei 2,3 Prozent, bei den Zuschauern Gesamt bei 1,5 Prozent.

In Deutschlands beliebtestem Fußballtalk diskutierten am Sonntag neben Markus Söder und Herbert Hainer in der Eventlocation ziegelei101 in Ismaning der Ex-Schalker Dennis Aogo und Roman Weidenfeller, früherer Keeper von Borussia Dortmund, sowie SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und SPORT1 Experte Marcel Reif.

Umfangreiche Bundesliga-Berichterstattung auf SPORT1

Auch am nächsten Spieltag wird SPORT1 an seinem „Super Sonntag“ wie gewohnt ausführlich über die Bundesliga berichten. Die Highlights des Spieltags sind am Sonntag, 24. Mai, bis 15:00 Uhr im Free-TV exklusiv nur auf SPORT1 zu sehen. In „Bundesliga Pur“ werden ab 09:30 Uhr die Zusammenfassungen der Partien des 27. Spieltags präsentiert, bevor „Der CHECK24 Doppelpass“ live ab 11:00 Uhr auf Sendung geht. Zudem folgen in „Bundesliga Pur – Lunchtime“ ab 13:30 Uhr die besten Tore und Szenen der Samstagsspiele. Hinzu kommt die umfangreiche Berichterstattung über die 2. Bundesliga: Die Highlights der Partien werden am Sonntag um 09:00 Uhr in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ sowie am Freitag ab 22:30 Uhr und am Sonntag ab 19:30 Uhr in „Sky Sport News HD – Die 2. Bundesliga“ im Free-TV sowie im 24/7-Livestream auf SPORT1.de gezeigt.

Darts weiterhin im Blick mit dem nächsten Spieltag der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany

Fortgesetzt wird am kommenden Wochenende auch die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany mit dem nächsten Gruppenspieltag. Dabei greift unter anderem auch der Shootingstar Nico Kurz in den Kampf um das begehrte Ticket zur Darts-WM nach London ein. SPORT1 zeigt das TV-Event am Samstag, 23. Mai, ab 14:00 Uhr und am Sonntag, 24. Mai, ab 15:00 Uhr. Zudem gibt es am kommenden Freitag ab 20:15 Uhr die Highlights vom Auftaktwochenende des TV-Events zu sehen, an dem Gabriel Clemens eindrucksvoll seine Favoritentrolle unterstrich. Die besten vier Spieler der beiden Achtergruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die am 14. Juni ausgetragen wird. SPORT1 zeigt das TV-Event in rund 80 Stunden im Free-TV. Begleitet wird die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany vom bekannten SPORT1 On-Air-Team der Darts-WM: Mit Moderator Hartwig Thöne, den Kommentatoren Basti Schwele und Tobias Drews sowie Social Media Reporterin Jana Wosnitza, zudem ist diesmal auch Moderatorin Ruth Hofmann mit dabei.

Das Talk-Original mit dem Phrasenschwein: „Der CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1

„Der CHECK24 Doppelpass“ zieht seit 1995 die Fans in seinen Bann: Von 11:00 Uhr empfangen Moderator Thomas Helmer, die beiden Co-Moderatorinnen Ruth Hofmann und Laura Papendick sowie die Experten Marcel Reif, Stefan Effenberg und Reinhold Beckmann die Fußball-Nation – zusammen mit Stargästen aus der Bundesliga und renommierten Sportjournalisten. „Der CHECK24 Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung. Neu ist der Liveblog zum „CHECK24 Doppelpass“ auf SPORT1.de . Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV; SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

