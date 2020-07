Das erste Duell gegen Polen am morgigen Mittwoch ab 20:25 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de

Das zweite Länderspiel am Donnerstag live ab 17:55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

Ismaning, 21. Juli 2020 – Nach der Absage der Volleyball Nations League aufgrund der Corona-Pandemie messen sich die deutschen Volleyballer in dieser Woche das erste Mal wieder auf der internationalen Bühne – und SPORT1 ist live dabei. Das erste Länderspiel gegen Weltmeister Polen ist morgen ab 20:25 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen, das zweite Aufeinandertreffen überträgt SPORT1 dann am Donnerstag ab 17:55 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Daniel Höhr wird beide Begegnungen kommentieren. Die beiden Freundschaftsspiele im polnischen Zielona Góra bilden den Abschluss des Nationalmannschafts-Lehrgangs, den das DVV-Team seit Anfang Juli absolviert.

Neue Gesichter wie Konrad Thole schnuppern Nationalmannschafts-Luft

Nach der Corona-bedingten Pause und der Absage der Volleyball Nations League, die eigentlich im Mai begonnen hätte, sind die DVV-Männer Anfang Juli im Rahmen eines Lehrgangs im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum zurück aufs Feld gekehrt. Dieser dient neben dem Formerhalt in erster Linie als Startschuss in den neuen Olympia-Zyklus. Zudem schnuppern dort auch viele neue Gesichter erstmals Nationalmannschafts-Luft. Bei den Männern ist unter anderem Konrad Thole dabei, der kleine Bruder von Beach-Volleyball-Vizeweltmeister und Nationalspieler Julius Thole. Obwohl die beiden Brüder knapp 28 Monate Altersunterschied trennen, überragt Konrad Thole mit 2,12 Metern Körpergröße seinen älteren Bruder Julius um sechs Zentimeter. Zum Abschluss des Nationalmannschaftsprogramms stehen nun zwei Länderspiele gegen Weltmeister Polen an, die unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygieneregeln in der polnischen Stadt Zielona Góra ausgetragen werden.

