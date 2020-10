„Fußball ist alles. Und manchmal darf man Fußball nicht so ernst nehmen“ – so lautet das Motto des neuen SPORT1 Podcasts „Anstuss. Der Fußballpodcast“. Fabian Wittke und Michael Augustin, die als Reporter in der Bundesliga und bei Welt- und Europameisterschaften unterwegs sind, besprechen in „Anstuss“ aktuelle News und Themen aus dem Fußball mit Fachwissen – aber vor allem auch mit viel Witz, Wortspielen und Stimmen-Imitationen. Sie nehmen ihre Zuhörer dabei jede Woche auditiv mit in die Stadien, in Spielertunnel und an die Buffets in den Presseräumen. Im Vordergrund stehen dabei Humor und gute Laune. „Anstuss. Der Fußballpodcast“ gibt es bereits seit März dieses Jahres, ab sofort ist das Format nun auch Teil der weiterwachsenden Podcast-Familie von SPORT1, die bereits zehn weitere Formate umfasst. Die neue Ausgabe des rund 60-minütigen Podcasts ist ab sofort auf podcast.sport1.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. Themen sind unter anderem der Transfer von Eric Maxim Choupo-Moting nach München und Schalkes Krise. Die nächsten Folgen erscheinen immer jede Woche am Montag.

Premierenfolge in der SPORT1 Podcast-Familie zum Transfer von Choupo-Moting und kriselnden Schalkern

Fabian Wittke und Michael Augustin laden immer wieder auch Gäste in ihren Podcast ein, bisher waren u.a. René Adler, Daniel Thioune, Jan-Phillip Kalla und Patrick Ittrich zu Gast. In der neuen Folge dreht sich alles um den Transfer von Eric Maxim Choupo-Moting zum FC Bayern, den Viererpack von Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski und die kriselnden Schalker mit ihrem neuen Trainer Manuel Baum. „Manuel Baum hatte Schalke als TV-Experte auf den 15. Platz getippt. Damit ist er inzwischen der größte Optimist im ganzen Verein“, kommentiert Michael Augustin die aktuelle Situation bei Königsblau. Und zum Wechsel von Eric Maxim Choupo-Moting sagt er mit einem Augenzwinkern: „Kaum hat der FC Bayern Choupo-Moting geholt – schon schießt Robert Lewandowski vier Tore.“

Das sind Fabian Wittke und Michael Augustin

Fabian Wittke ist Moderator und Kommentator und kann mehrere Dinge gleichzeitig: Sich auf drei Marathons vorbereiten und auf der Ostsee Kitesurfen. Oder: Als Jürgen Klinsmann aufwachen und als Udo Lindenberg ins Bett gehen. Er liebt das Leben und den Fußball.

Michael Augustin hat schon als Kind erkannt, dass sein Talent nicht reichen wird, um eines Tages in vollen Arenen zu spielen. „Dann werde ich eben Fußballreporter!“ Wenn er einen Wunsch frei hätte, würde er den Videobeweis abschaffen. Stimmen nachmachen kann er nicht. Aber Stimmung machen. Sowohl Fabian als auch Michael berichten als Fußball-Reporter aus den Stadien der Bundesliga sowie von Welt- und Europameisterschaften.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem neuen Podcast „Anstuss. Der Fußballpodcast“ bereits zehn weitere Formate, die auf podcast.sport1.de und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind. „Lieber Fußball“ ist das Talk-Format: SPORT1 Chefkolumnist Tobias Holtkamp spricht mit prominenten Gästen aus der Fußballszene einmal im Monat über ihre Liebe zum Fußball. Beim Dritte Liga-Podcast „Audiobeweis“ treffen sich SPORT1 Kommentator Markus Höhner, die Moderatoren Thomas Wagner und Tobias Schäfer sowie Redakteur Yannick Bakic jede Woche in Köln und sprechen über die kleinen und großen Geschichten aus der traditionsreichen Dritten Liga. In „König Fußball – Darauf kannst du wetten!“ dreht sich bei Hartwig Thöne und Colin Clegg alles um das Thema Wetten, sie liefern dabei alle wichtigen Infos zum aktuellen UEFA Champions League-Spieltag. Im eSports-Podcast „Flex Pick“ blickt Florian Merz, Head of Content eSports bei SPORT1, hinter die Kulissen der eSports-Welt und erklärt ihre Faszination. „Das SPORT1 Corona Update“ liefert jede Woche die neuesten Informationen zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Sport. Moderator Daniel Höhr spricht zudem in jeder Folge mit einem prominenten Sportler über seinen Umgang mit der Corona-Krise, geplatzte Olympiaträume und sportliche Existenzen. „Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink“ ist der Beachvolleyball-Podcast mit Olympiasieger Julius Brink. Ein neues Mitglied der SPORT1 Familie ist auch der Sportbusiness-Podcast „Spuzziness. Der Sportbusiness Podcast mit Kim Scholze“, in dem Kim Scholze, Expertin für Outdoor- und Nachhaltigkeitsthemen bei der ISPO, mit verschiedenen Sportbusiness-Protagonisten über die wichtigsten aktuellen Branchenthemen spricht. Auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer, des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat und des „Volleytalks“ mit den Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr gehören zur SPORT1 Podcast-Familie. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf podcast.sport1.de .

