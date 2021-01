Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur kümmert sich um die Organisation von Trainingslagern und Freundschaftsspielen sowie um die Planung der Auswärtsreisen für den Bundesligisten

Berlin I Hamburg I Ismaning, 11. Januar 2021 – Match IQ begleitet Höhenflug des 1. FC Union Berlin auch weiterhin: Der Fußball-Bundesligist, der aktuell auf dem fünften Tabellenplatz steht, verlängert seine erfolgreiche Kooperation mit der Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur, die zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, für weitere zwei Jahre. Match IQ wird sich damit auch zukünftig um die Organisation von Trainingslagern und Freundschaftsspielen für die Berliner kümmern. Zudem übernimmt Match IQ die Planung und Umsetzung der Auswärtsreisen von Union in der Bundesliga und im DFB-Pokal.

Die enge Partnerschaft zwischen dem 1. FC Union Berlin und der im Jahr 2013 gegründeten Match IQ GmbH besteht bereits seit der Spielzeit 2015/16, als die „Eisernen“ noch in der 2. Bundesliga spielten. Seitdem organisierte Match IQ für den 1. FC Union Berlin mehrere Trainingslager und Freundschaftsspiele, unter anderem im Juli 2019 das Trainingslager im Hotel Dilly Resort im oberösterreichischen Windischgarsten oder im August 2020 das Top-Testspiel bei Ajax Amsterdam.

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin: „Mit Match IQ haben wir einen verlässlichen Partner für das umfangreiche Themenfeld der Reise- und Spielorganisation an unserer Seite. Wir freuen uns darauf, die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen und auch künftig gemeinsam unterwegs zu sein.“

Nicholas MacGowan von Holstein, Geschäftsführer der Match IQ GmbH: „Wir sind stolz, für den 1. FC Union Berlin nicht nur die Sommer- und Wintervorbereitung zu organisieren, sondern auch die Auswärtsreisen in der Bundesliga und im DFB-Pokal. Nachdem wir schon den Aufstieg in die Bundesliga miterleben durften, freuen wir uns sehr auf viele weitere spannende Jahre mit diesem tollen Verein und dem gesamten Team.“

Über die Match IQ GmbH

Die Match IQ GmbH, die seit August 2018 zum SPORT1 MEDIEN Konzern gehört, ist eine Full-Service Event- und Sportberatungs-Agentur. Ihre Kernkompetenz hat die 2013 gegründete Agentur mit Sitz in Hamburg, Ismaning und New York im Bereich Event-Konzeptionierung, -Organisation, -Medialisierung und -Vermarktung. Match IQ berät als offizieller und langfristiger Partner nationale und internationale Topklubs wie Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, VfL Wolfsburg, FC Porto, Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven im Bereich Internationalisierung und Spieltags-Abwicklung sowie bei der Entwicklung, Akquise und Umsetzung von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Match IQ greift auf ein internationales Netzwerk zurück und kreiert gemeinsam mit den Klubs und Sponsoren neue Ansätze, um wirtschaftliche Mehrwerte zu generieren. Die Agentur entwickelt darüber hinaus innovative Sportmarketing-Konzepte für Klubmarken, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. Durch den erweiterten Aufbau einer Abteilung Events ist auch die Kreation neuer Events geplant – auch außerhalb des Fußballs – die aus einer Hand organisiert, medialisiert und vermarktet werden. Match IQ realisiert über seine Kernkompetenz Fußball hinaus seit 2018 auch Projekte in weiteren Sportarten und steht damit für ein breites Sport-Portfolio.

