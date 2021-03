Im neuen Podcast „Meine Bayern-Woche“ spricht SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft

Ab sofort immer freitags: Premierenfolge mit den Interviewgästen Michael Ballack und Robin Koch ab heute auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Ismaning, 19. März 2021 – Wie sieht der Arbeitsalltag eines Bayern-Reporters aus? Im neuen SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche” spricht SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza und interessanten Interviewgästen nicht nur über die Themen der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch über seine Erlebnisse als Reporter im Fußball-Kosmos. Er liefert wöchentlich Hintergrundinfos – von der Entstehung seiner Storys und Interviews bis hin zu den spannendsten Transfer-Gerüchten und News zum FC Bayern und der Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: Die erste Folge von „Meine Bayern-Woche“ ist ab heute auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. Florian Plettenberg analysiert darin die Aussprache zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic und verrät, um was es wirklich ging, und warum ein DFB-Wechsel von Flick noch immer nicht vom Tisch ist. Zudem spricht er mit Ex-Nationalspieler Michael Ballack und Nationalspieler Robin Koch über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. „Meine Bayern-Woche“ ist Teil der stetig wachsenden Podcast-Familie von SPORT1.

Premierenfolge mit Michael Ballack und Robin Koch

Im neuen Podcast „Meine Bayern-Woche“ geben Florian Plettenberg und Jana Wosnitza Einblicke in das Leben eines Bayern- und Nationalmannschafts-Reporters. Was sind die Highlights im Alltag, wie baut man Nähe und Vertrauen zu den Fußball-Stars auf? Wie entstehen eigentlich Interviews und auf was muss man beim Aufschreiben der eigenen Informationen achten? Wie laufen die Reisen mit den Stars ab? Jana Wosnitza fragt aber nicht nur nach den Glanzstunden im Alltag von Florian Plettenberg, sondern beleuchtet mit ihm auch die Hürden seines Jobs im Fußball-Kosmos. In der ersten Folge analysiert Florian Plettenberg die Aussprache zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic und spricht darüber auch mit Ex-Bayern-Spieler Michael Ballack. Dieser äußert Verständnis für beide Seiten: „Was seine Einschätzungen vom Kader betrifft, ist es das gute Recht von Hansi Flick, den Finger in die Wunde zu legen. Er würde sich vielleicht hier und da gerne Ergänzungen wünschen, um konkurrenzfähig zu bleiben. […] Aber natürlich hat der FC Bayern auch langfristige Planungen. Demzufolge wird Hasan seine Position vertreten haben.“ Zudem äußert sich Ballack zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM: „Wir sollten nach der WM kleinere Brötchen backen. Daran tun wir gut. Es ist wichtig, dass wir gesunde, hungrige Spieler mit der nötigen Erfahrung dorthin schicken. Wir haben zuletzt gesehen: Ganz ohne Erfahrung geht es nicht.“ Nationalspieler Robin Koch, der eine schwere Knieverletzung hinter sich hat, traut dem DFB-Team dagegen sogar den Titel zu: „Wir haben das Potential, um Europameister zu werden. Denn wir haben eine junge und hungrige Mannschaft. Bei so einem Turnier braucht man aber auch ein bisschen Glück. Haben wir das auf unserer Seite, können wir auf jeden Fall Europameister werden.”

Das ist Florian Plettenberg

Seit 2018 berichtet Florian Plettenberg als SPORT1 Chefreporter vor und hinter der Kamera über alles, was mit dem FC Bayern und dem DFB zu tun hat. Vor seinem Engagement bei SPORT1 war der gebürtige Kasselaner Redakteur bei BILD München Sport, besuchte Trainer-Legende Louis van Gaal in Holland und Stürmer-Star Harry Kane in England für dessen erstes Interview in Deutschland. Von 2015 bis 2017 volontierte Plettenberg an der Axel Springer Akademie in Berlin.

Das ist Jana Wosnitza

Jana Wosnitza ist seit dieser Champions League-Saison als Co-Moderatorin beim „Fantalk“ im Einsatz und bindet dabei die Zuschauer und User über die Digital- und Social-Media-Kanäle von SPORT1 mit ein. Zudem gehört die gebürtige Kölnerin unter anderem zum On-Air-Team der Darts-WM in London und begleitete auch die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany im Mai und Juni 2020. 2019 berichtete sie als Reporterin von den European Games aus Minsk und sie moderiert das SPORT1 YouTube-Format „Transfermarkt-Show“.

Die volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem neuen Podcast „Meine Bayern-Woche“ viele weitere Formate, die auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind. Das Thema Fußball in all seinen Facetten besprechen unter anderem die Podcasts „Lieber Fußball“ von SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp, „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ von Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer sowie „Fever Pit’ch“ von SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Zudem gehören zur SPORT1 Podcast-Familie der Fußballtrainer-Podcast „Leadertalk“ mit Mounir Zitouni, der Dritte Liga-Podcast „Audiobeweis“, „Anstuss. Der Fußballpodcast“ von Fabian Wittke und Michael Augustin sowie „König Fußball – Darauf kannst du wetten!“ zur Champions League. Anderen Sportarten widmen sich unter anderem der Interview-Podcast „Sag mal“, der eSports-Podcast „Flex Pick“, der Eishockey-Podcast „Eiskalt auf den Punkt“ und der Tennis-Podcast „Cross Court“. Darüber hinaus gehören auch die Podcast-Versionen des populärsten deutschen Fußballtalks „Der CHECK24 Doppelpass“ mit Thomas Helmer, des beliebten Instagram-Formats „Split It!“ mit Lisa Ramuschkat und des „Volleytalks“ mit den Moderatoren Katharina Hosser und Daniel Höhr zur SPORT1 Podcast-Welt. Weitere Infos zu den Podcasts und alle bereits veröffentlichten Folgen zum Nachhören gibt es auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Natalie Raida

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1212

Fax 089.96066.1209

E-Mail natalie.raida@sport1.de

www.sport1.de