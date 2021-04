SPORT1 begleitet die komplette Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland und überträgt pro Rennwochenende einen Lauf im Free-TV, zudem gibt es an den folgenden Samstagen jeweils ein Highlight-Magazin zu sehen. Alle Rennen werden darüber hinaus im Livestream auf SPORT1.de sowie live oder relive auf SPORT1+ gezeigt

Der Porsche Carrera Cup Deutschland startet im Rahmen der FIA WEC auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in die neue Saison. Das erste Rennen überträgt SPORT1 am Freitag, 30. April, live ab 15:00 Uhr im Free-TV, das zweite Rennen ist am Samstag, 1. Mai, ab 11:50 Uhr live auf SPORT1+ und SPORT1.de zu sehen. Die Übertragungen begleiten Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Peter Kohl

Ismaning, 27. April 2021 – Freie Fahrt für den Porsche Carrera Cup Deutschland auf SPORT1: Auch in dieser Saison wird der prestigeträchtige Markenpokal mit ausgewählten Liveübertragungen und einem Highlight-Magazin von jedem Rennwochenende im Free-TV begleitet. Zudem ist jedes der 16 Saisonrennen im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie live oder relive auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ zu sehen. Die Saison 2021, in der erstmals der neue Porsche 911 GT3 Cup (992) zum Einsatz kommt, startet im Rahmen der FIA World Endurance Championship (WEC) auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps. SPORT1 ist beim Auftaktwochenende des Porsche Carrera Cup Deutschland mittendrin und überträgt das erste Rennen am Freitag, 30. April, live ab 15:00 Uhr im Free-TV sowie auf SPORT1+ und SPORT1.de . Der zweite Lauf wird am Samstag, 1. Mai, live ab 11:50 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1.de gezeigt. Die Free-TV-Übertragung präsentiert Moderatorin Ruth Hofmann aus dem Studio, zu Gast ist der ehemalige Porsche-Werksfahrer Marc Lieb. Als Kommentator begleitet Peter Kohl die Rennen. Abgerundet wird die Berichterstattung zum Rennwochenende im belgischen Spa mit dem 30-minütigen Highlight-Magazin, das SPORT1 am Samstag, 8. Mai, ab 14:00 Uhr im Free-TV zeigt. Die zweite Saisonstation steht am 15. und 16. Mai in Oschersleben an (Sendezeiten in der Übersicht).

Neuer Rennwagen für den ältesten Markenpokal der Welt

Der Porsche Carrera Cup Deutschland wird bereits seit 1990 ausgetragen und geht damit in seine 32. Auflage. Spektakuläre Action auf der Strecke verspricht der neue Porsche 911 GT3 Cup mit 510 PS, der als erste Rennversion der aktuellen Generation 992 seine Premiere im deutschen Markenpokal feiert. Von Ende April bis Ende Oktober stehen insgesamt acht Saisonstationen im Kalender, an denen pro Wochenende jeweils zwei Rennen absolviert werden. Nach dem Auftakt im belgischen Spa warten mit Spielberg (Österreich), Monza (Italien) und Zandvoort (Niederlande) drei weitere Rennwochenenden im Ausland, zudem wird in Oschersleben sowie auf dem Nürburgring, Sachsenring und Hockenheimring gefahren. Im Saisonverlauf ist der Porsche Carrera Cup an sechs Veranstaltungen des ADAC GT Masters unterwegs, hinzu kommen die Auftakt-Veranstaltung im Rahmen der FIA WEC und das DTM-Gastspiel in Monza, bei dem der Markenpokal sein 350. Rennen absolviert.

Larry ten Voorde will Titel gegen starke Konkurrenz verteidigen

Auch in diesem Jahr hat der Porsche Carrera Cup Deutschland ein starkes internationales Teilnehmerfeld zu bieten. Als Titelverteidiger geht der Niederländer Larry ten Voorde an den Start. Zu seinen größten Konkurrenten zählt unter anderem Porsche-Junior Ayhancan Güven. Weiterhin wird in der Serie großen Wert auf die Nachwuchsförderung gelegt, mit diesem Fokus hat sich der Porsche Carrera Cup Deutschland längst als eine der attraktivsten Ausbildungsplattformen für aufstrebende Fahrer im Motorsport positioniert.

Die kommenden Übertragungen des Porsche Carrera Cup Deutschland auf den SPORT1 Plattformen:

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Motorsport Info SPORT1 SPORT1+ SPORT1.de Freitag, 30. April 15:00 Uhr live Porsche Carrera Cup Deutschland 1. Rennen, Spa/BEL Moderatorin: Ruth Hofmann Experte: Marc Lieb Kommentator: Peter Kohl SPORT1+ SPORT1.de Samstag, 1. Mai 11:50 Uhr live Porsche Carrera Cup Deutschland 2. Rennen, Spa/BEL Kommentator: Peter Kohl SPORT1 Samstag, 8. Mai 14:00 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland Highlight-Magazin Spa/BEL SPORT1.de SPORT1+ Samstag, 15. Mai 15:05 Uhr live 15:25 Uhr Live-Einstieg Porsche Carrera Cup Deutschland 1. Rennen, Oschersleben Kommentator: Christian Glück SPORT1 SPORT1.de Sonntag, 16. Mai 15:00 Uhr live Porsche Carrera Cup Deutschland 2. Rennen, Oschersleben Moderatorin: Ruth Hofmann Kommentator: Christian Glück SPORT1 Samstag, 22. Mai 23:00 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland Highlight-Magazin Oschersleben

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233

Fax 089.96066.1209

E-Mail martin.roesch@sport1.de

www.sport1.de