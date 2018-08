Die größten Skandale der US-Colleges zum Druchklicken:

Der Tod des erst 19-jährigen Jordan McNair nach einem Zusammenbruch im Football-Training an der University of Maryland schockt die USA. Der Student war an einem Hitzschlag verstorben, nachdem er zuvor trotz Ausfallerscheinungen weitertrainieren musste.

Der Horror von Maryland ist allerdings bei weitem nicht der einzige erschreckende Zwischenfall im Uni-Sport der USA. SPORT1 zeigt die größten Skandale am College.