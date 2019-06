Ein altes Sprichwort sagt bekanntlich 'Wie der Vater, so der Sohn!' - in diesem Fall sollte es aber besser 'Wie die Väter, so die Söhne' heißen.

Denn die Kinder der NBA-Legenden LeBron James und Dwyane Wade treten in die Fußstapfen ihrer berühmten Väter und laufen nun gemeinsam für das Team der Sierra Canyon High School auf.

Wahrscheinlich alle NBA-Fans erinnern sich noch an die glorreichen Tage, als die beiden Superstars James und Wade gemeinsam im Trikot der Miami Heat aufgelaufen sind. Vollmundig kündigte "King James" bei seinem Wechsel nach Florida damals an, dass er nicht nur eine, zwei oder drei Meisterschaften gewinnen will.

Traumduo James/Wade holt zwei Ringe

Am Ende wurden es bekanntlich "nur" zwei Ringe, die sich die beiden Superstars in Florida an die Finger stecken konnten. Dennoch bildeten sie eines der gefürchtetsten Duos der NBA.

Soweit ist es bei ihren Söhnen Bronny James und Zaire Wade natürlich noch lange nicht. Aber dennoch hat der Klang dieser Namen schon eine besondere Wirkung in der Basketball-Welt. Das größte Hindernis bezüglich einer erfolgreichen Ära liegt aber schon im Alterunterschied.

Während Zaire Wade mit 17 Jahren schon ein Senior ist und vor dem Sprung ans College steht, ist Bronny James mit seinen 14 Jahren ein Freshman. Länger als ein Jahr werden die beiden daher nicht gemeinsam für die Sierra Canyon High School auflaufen.

Sierra Canyon High School als Talentschmiede

Doch das Talent scheinen sie von ihren Vätern geerbt zu haben. Denn ihr Team ist ein echtes Spitzenteam im High School-Basketball.

In der vergangenen Saison spielten bereits die Söhne der ehemaligen NBA-Stars Scottie Pipen und Kenyon Martin für die Schule und haben den Sprung an die Vanderbilt geschafft, wo sie unter Coach Jerry Stackhouse spielen.

Die Weichen sind also gestellt für eine goldene Zukunft. Ob sie dabei ähnlich erfolgreich wie ihre Väter werden, steht allerdings noch in den Sternen.