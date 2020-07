Keine Fans in Philadelphia

vergrößernverkleinern In Philadelphia wird es bis Ende 2020 keine Sportfans in den Stadien geben © Getty Images

Die Corona-Pandemie wirft in den USA ihre Schatten voraus. In Philadelphia wird es bis Ende des Jahres 2020 keine Sportfans in den Stadien geben.