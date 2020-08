Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat trotz ihres neuen Punktebestwerts in der WNBA eine Niederlage der Dallas Wings nicht verhindern können.

Bei der 92:96-Niederlage gegen die Las Vegas Aces glänzte die 22 Jahre alte Berlinerin mit 28 Punkten sowie elf Rebounds.

Nach der Partie richtete Sabally die Aufmerksamkeit aber auf die Diskussion um Polizeigewalt gegen Minderheiten in den USA. "Es passieren viele Dinge in dem Land, und wir müssen den Fokus darauf legen", sagte Sabally, die sich stark gegen Rassismus engagiert.

Ein neuer Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen in den USA hatte Empörung und Proteste ausgelöst. Bei einem auf Video festgehaltenen Polizeieinsatz schossen Beamte im Bundesstaat Wisconsin dem Afroamerikaner Jacob Blake am Sonntag aus kurzer Distanz mehrfach in den Rücken und verletzten ihn schwer.