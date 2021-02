Der Münchner Free-TV-Sender ProSieben MAXX überträgt in der ersten Saison der European League of Football (ELF) ausgewählte Spiele live. 13 Begegnungen werden zwischen Juni und September gezeigt, weitere Partien sind auf ran.de zu sehen.

"Mit der European League of Football wollen wir diesem wunderbaren Sport auch auf unserem Kontinent die professionelle Bühne geben, die Spieler und Fans verdienen. Wir sind stolz darauf, ProSieben MAXX und ran als Home of Football an unserer Seite zu haben", sagte ELF-Commissioner Patrick Esume, seit Jahren TV-Experte des Senders.

Ab Juni stehen in der Hauptrunde zehn Spieltage auf dem Programm. Danach folgen die Halbfinals und das Finale. In der Premierensaison treten acht Franchises aus drei Ländern an, dabei sind die Stuttgart Scorpions, die Ingolstadt Praetorians, die German Knights 1367 Niedersachsen, die Barcelona Gladiators, der polnische Meister Wroclaw Panthers sowie Teams aus Berlin, Hamburg und Frankfurt. Mittelfristig sollen mehr als 20 Teams aus zehn Ländern in der Liga spielen.