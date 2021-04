Die neu gegründete European League of Football (ELF) hat knapp neun Wochen vor dem ersten Kick off die Einteilung der acht Franchisen in zwei Conferences sowie den Spielplan bekannt gegeben. Die ersten Duelle der kontinentalen Liga steigen in Spanien und Polen: Am 19. Juni treffen die Barcelona Dragons auf Stuttgart Surge (ran.de live), die Panthers Wroclaw bekommen es mit den Cologne Centurions zu tun.

Einen Tag später kommt es zu den deutschen Duellen Berlin Thunder gegen Leipzig Kings und Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy. Die Begegnung in Hamburg wird live im Free-TV auf ProSieben MAXX zu sehen sein.

Hamburg und Frankfurt hatten sich auch am 23. Juni 2007 im World Bowl gegenübergestanden. Im letzten Spiel der NFL-Europe-Geschichte setzten sich die Sea Devils vor 48.125 Zuschauern bei der Galaxy mit 37:28 durch. 48.125 Zuschauer waren im Frankfurter Stadion dabei.

Der erste Spieltag (19./20. Juni) in der Übersicht:

Barcelona Dragons - Stuttgart Surge

Panthers Wroclaw - Cologne Centurions (beide Samstag)

Hamburg Sea Devils - Frankfurt Galaxy

Berlin Thunder - Leipzig Kings (beide Sonntag)