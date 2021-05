Berlin Thunder aus der European League of Football (ELF) haben den früheren Generalsekretär des Deutschen Hockey-Bundes, Heiko von Glahn, als General Manager verpflichtet.

"Damit haben wir ein sehr wichtiges Puzzleteil gesetzt. Heiko von Glahn war unsere Wunschlösung für diese Position", sagte Levon Melikian im Namen der Gesellschafter-Gruppe.

Von Glahn verfolgte die Entwicklung rund um die ELF in den vergangenen Monaten und glaubt an einen Erfolg des Projekts. Bereits in den späten 1990er Jahren war von Glahn für die US-Profiliga NFL als "Country Manager Germany" tätig und engagierte sich zudem als Marketing-Leiter der Frankfurt Galaxy in der NFL Europe.

Die Saison der neu geschaffenen Liga beginnt am 19. Juni, das Finale findet am 26. September in Düsseldorf statt.