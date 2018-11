College Basketball: Zion Wiliamson mit nächster Dunk-Show bei Duke-Sieg

Die nächste Dunk-Show von College-Wunderkind Zion Williamson.

Beim 90:69-Sieg der Duke Blue Devils über die Indiana Hoosiers bot Williamson gleich mehrere Highlights.

So klaute er den Hoosiers den Ball und stopfte ihn per Windmill-Dunk in den Korb. "Sie haben aufgehört, mich zu verfolgen. Da sagte ich mir: 'Gib den Fans etwas zum ausrasten.'" Williamson gelangen noch weitere Dunks und ein spektakulärer Block eines Korblegers.

Williamson Topscorer bei Duke

Am Ende der Partie standen 25 Punkte, sechs Rebounds, vier Assists, zwei Steals und drei Blocks für ihn zu Buche - damit war er Top-Scorer bei den Blue Devils. Ihm zur Seite stand RJ Barrett, der auf 22 Punkte, neun Rebounds und zwei Blocks kam.

Nach der Pleite gegen Gonzaga in der vergangenen Woche, lieferte Duke wieder eine Gala ab und lag nie in Rückstand. Williamson und Co. verwandelten 52 Prozent ihrer Wurfversuche.