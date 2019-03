Der verrückte März in den USA beginnt. Die Meisterschaft in der College-Basketballliga NCAA, die traditionell als "March Madness" bezeichnet wird, geht in die finalen Wochen. Nun steht das Bracket mit 68 Mannschaften fest.

Wenig überraschend führt die Duke Blue Devils das Feld an Position eins an. Top-Platzierungen gingen auch an die Mannschaften Virginia, North Carolina und Gonzaga.

Makai Mason für Baylor dabei

Duke, um Top-Talent Zion Williamson, strebt die Titelverteidigung an. Doch eine Titelgarantie gibt es trotz Top-Platzierung keineswegs. Erst drei Mal konnten die an Nummer eins gesetzten Teams den NCAA-Titel gewinnen.

Auch ein deutscher Spieler ist in der Finalrunde dabei: Makai Mason spielt für die Baylor University in der Eastern Conference. Der 23-Jährige spielt dort seit 2018, zuvor war er vier Jahre an der Yale University.

Nach der ersten Runde am 19. und 20 März werden die 68 Mannschaft um vier reduziert. Das Finale findet am 8. April statt.