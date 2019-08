NBA-Superstar LeBron James hat über die neue Berater-Regel im College-Basketball gespottet.

Die NCAA hat neue Regelungen für Berater von Spielern, die vor Beendigung des Colleges am NBA-Draft teilnehmen wollen, veröffentlicht. Laut ESPN müssen die Spielervertreter über einen Bachelor-Abschluss, eine Lizenz der Spielergewerkschaft NBPA über drei Jahre, eine professionelle Haftpflichtversicherung und ein Examen im NCAA-Ligabüro verfügen.

LeBron spottete über die neue Regel via Twitter. Zunächst schrieb er "#TheRichPaulRule".

LeBrons Berater Rich Paul hatte einst ohne College-Abschluss die Zusammenarbeit mit dem Superstar begonnen und hat inzwischen zahlreiche weitere NBA-Stars wie Draymond Green, Anthony Davis und Ben Simmons unter seinen Klienten.

In einem weiteren Tweet postete "King James" Lachsmileys und schrieb: "Nichts wird diese Bewegung und Kultur stoppen. Sorry! Not Sorry!"

Die Agenten müssen sich gemäß den neuen Regularien bewerben und sogar ihre Vergangenheit überprüfen lassen.

Zahlreiche weitere NBA-Stars spotteten über die neue Regel.