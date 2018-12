Die Playoff-Halbfinals im College Football stehen zu drei Vierteln fest.

Alabama Crimson Tide, die Clemson Tigers sowie die Notre Dame Fighting Irish haben sich als Nummer eins bis drei für die Ausscheidungsspiele qualifiziert, um Teilnehmer Nummer vier wird noch diskutiert.

Das zuständige "Selection Committee" debattierte am Samstag bis nach Mitternacht, am Sonntagvormittag soll die Diskussion fortgesetzt werden. Zur Auswahl stehen Oklahoma (Big 12 Champion), Ohio State (Big Ten Champion) sowie Georgia. In den Diskussionen des sechsköpfigen Gremiums geht es darum, welches Team den Einzug in die Playoffs am meisten verdient hat.

Hurts gelingt Traum-Comeback

"Laut Protokoll soll man vier Dinge beachten: Den Head-to-Head-Vergleich, vergleichbare Gegner, die Spielplan-Ansetzungen und die Conference Championship", sagte Chairman Rob Mullens. "Diese Daten werden erst am Ende der Saison einsehbar, zuvor geht das nicht."

Die Playoff-Halbfinals steigen am 29. Dezember, am 7. Januar findet das Finale statt.

Als erstes Team qualifizierte sich Alabama. Die Nummer eins des Rankings (13:0 Siege) feierte am letzten Spieltag der Vorrunde einen spektakulären 35:28-Sieg über die Georgia Bulldogs. Dabei gelang Jalen Hurts ein traumhaftes Comeback: Der Ersatz-Quarterback kam im letzten Viertel von der Bank, warf den Touchdown-Pass zum 28:28 und stellte den Endstand mit einem Lauf über 15 Yards in die Endzone höchstpersönlich her.

Starting Quarterback Tua Tagovailoa hatte zuvor verletzt den Platz verlassen müssen. Kurios: Vor einem Jahr hatte dieser Hurts auf die Bank verdrängt, ebenfalls bei einem Spiel gegen die Bulldogs.