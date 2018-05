Noch nie hatten die Berlin Rebels die Kiel Baltic Hurricanes in der GFL bezwingen können, dass sie am Samstag an der Ostsee dennoch leicht favorisiert in die Partie gingen, war ein ungewohntes Gefühl.

Doch auch, dass die Kieler wenige Tage vor dem Spiel mit Neuzugang Kristophur Francis, den Cheftrainer Dan Disch in gemeinsamen Zeiten beim College-Team von North Carolina schätzen gelernt hatte, offensiv aufgerüstet hatte, konnte die Rebels diesmal nicht stoppen.

Francis lieferte zwar zum Einstand den einzigen Touchdown der Gastgeber, doch die Berliner hielten ansonsten ihre Endzone sauber und siegten mit 17:6.

"Wir haben viele Fehler gemacht und Chancen liegen lassen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", räumte Disch nach der Partie ein.

Kieler Angriff bleibt harmlos

Wieder hielt seine Verteidigung den Gegner im Großen und Ganzen in Schach, aber bis auf wenige Ausnahmen blieb eben der Kieler Angriff erneut harmlos. Beide Einheiten hatten in entscheidenden Momenten auch ein wenig Pech.

Vor dem schnellen Führungs-Touchdown der Berliner durch Sean Richard hatte man dem anderen Rebels-Running-Back Chris Smith den Ball schon aus den Händen geschlagen, aber die Gäste sicherten das Leder und konnten kurz danach in der Endzone jubeln.

Die beste Phase der Kieler Offense bei 6:10-Rückstand konnte nicht rechtzeitig vor dem Halbzeitpfiff mit Punkten abgeschlossen werden.

Nach der Pause stemmte die Kieler Verteidigung sich den Berlinern vor der eigenen Endzone erfolgreich entgegen. Doch verlor anschließend der Angriff den Ball in der eigenen Hälfte, und die Rebels marschierten doch noch zum 17:6.

Zweiter Sieg für Dresden

Wie die Rebels haben auch die Dresden Monarchs in der GFL Nord und Meister Schwäbisch Hall Unicorns in der GFL Süd im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren.

Die Monarchs bezwangen dabei auch zum Heimauftakt Aufsteiger Potsdam Royals, diesmal mit 42:24, waren aber phasenweise dichter als im Hinspiel an einer Niederlage.

Nach Touchdown-Pässen auf Frederik Myrup-Nielsen und Max Zimmermann in der Schlussphase der ersten Halbzeit lagen die Potsdamer zur Pause in Dresden mit 24:14 vorn.

Doch die Dresdner Defense brachte mit einem Interception-Return-Touchdown von Jamarii Milliken und einem geblockten Punt, nach dem Paul Skambraks den Ball in die Endzone trug, ihr Team zurück ins Spiel.

Fortan gelang auch Dresdens Quarterback Trenton Norvell so gut wie alles, vor allem im Zusammenspiel mit Receiver Mitchell Paige, und am Ende war der Sieg ungefährdet.

Kantersieg für Meister Schwäbisch Hall

Meister Schwäbisch Hall siegte am Sonntag bei den Allgäu Comets völlig unangefochten mit 55:14.

Die Allgäuer haben sich vorgenommen, 2018 auf ein radikal auf Tempo und Passspiel abgestimmtes Angriffskonzept zu setzen. Vier abgefangene Pässe des Kemptener Quarterbacks Justin Sottilare durch die Haller Cody Pastorino, Gerhard Jäger, Thomas Frach und Benjamin Barnes zeigten, dass da noch einiges nachzujustieren ist.

Eine klare Sache war auch der Auswärtsauftritt von Vizemeister New Yorker Lions bei den Hamburg Huskies: Die deutlich überlegenen Braunschweiger gewannen dank einiger Ballverluste der Gastgeber und unter anderem je zwei Touchdowns von Receiver Christian Bollmann und Running Back Lennies McFerren auch in der Höhe verdient mit 45:0.

SPORT1 baut GFL-Kooperation aus

Noch mehr American Football auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform und die German Football League (GFL) bauen ihre im Frühjahr begonnene Kooperation aus.

Vor der exklusiven Free-TV-Liveübertragung des German Bowls XL am 13. Oktober, des Endspiels um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football, wird SPORT1 ab August jeden Mittwoch "Kick Off – Das GFL-Magazin" im Free-TV ausstrahlen.