Samsung Frankfurt Universe und New Yorker Lions spielen am Samstagabend (ab 20 Uhr live auf SPORT1 im Free-TV ) in der Frankfurter PSD Bank Arena (Tickets sind im Vorverkauf hier erhältlich) um den Eurobowl. Es ist die Neuauflage des Finales des Vorjahres. Die Frankfurter wollen jede Erinnerung an ihre 14:55-Niederlage von 2017 tilgen.

Bereits im letzten Jahr war man im Halbfinale in Braunschweig beim 21:23 dicht dran, die New Yorker Lions einmal zu bezwingen.

Vor dieser Saison haben die Frankfurter sich weiter verstärkt, Saisonziel unter dem neuen Head Coach Brian Caler war eindeutig, erneut das Eurobowl-Finale und erstmals den German Bowl zu erreichen.

Möglicherweise haben die Frankfurter den Bogen da überspannt, ihre Vermarktungsgesellschaft ging im Frühjahr in die Insolvenz. Dennoch konnte Universe wenige Tage vor dem Eurobowl nun mit einer Ersatzverpflichtung für den verletzten Quarterback Clyde Turner aufwarten.

Neuer Frankfurt-Quarterback bereits spielberechtigt

Der 23-jährige Andrew Elffers aus Pasadena gewann in den USA mit dem Team der Azusa Pacific University drei Mal die Meisterschaft seiner Conference. Im Eurobowl-Finale darf er nun spielen, weil die Finalteams im Falle von Verletzungen genau einen Spieler nachnominieren dürfen. "Andrew ist für mich genau der Spieler, wenn ich nach einem athletischen Passgeber suche. Er ist sehr talentiert und vom Spielstil ähnelt er Steve Cluley, das macht die Eingewöhnung sicherlich leicht", sagt Head Coach Brian Caler.

Ob die kurze Zeit des gemeinsamen Trainings wirklich ausgereicht hat, um zwischen Elffers und seinen Nebenleuten die notwendige Feinabstimmung herzustellen, um sich gegen die seit Jahren gemeinsam aufeinander eingespielte Defense der New Yorker Lions durchsetzen zu können, muss sich zeigen.

Braunschweig kann auf unveränderten Kader bauen

Im Gegensatz zu den Frankfurtern sind die Braunschweiger, trotz einiger punktueller Veränderungen, mit fast unverändertem Kader und vor allem mit dem seit Jahren stets gleichen Trainerstab in die Saison gegangen. Auch wenn in diesem Jahr eine der wenigen personellen Veränderungen die Quarterback-Position betrifft, die Jadrian Clark übernommen hat, ist dies ist einer der großen Vorzüge, auf die der Eurobowl-Titelverteidiger bauen kann: Kontinuität im Kader ist bei einer Sportart wie American Football oft von unschätzbarem Wert.

Für die Braunschweiger würde ein Triumph in Frankfurt den sechsten Eurobowl-Gewinn insgesamt und den vierten in Folge bringen. Damit wären die New Yorker Lions alleiniger Rekord-Titelträger des Wettbewerbs. Deutsche Vereine haben bisher insgesamt elf Eurobowls gewonnen.

Jadrian Clark (l.) hat bei den New Yorker Lions die Quarterback-Position übernommen © football-aktuell.de/Zelter

Weitere GFL-Teams am Wochenende im Einsatz

Neben Frankfurt und Braunschweig spielen auch die Potsdam Royals am Samstag um einen europäischen Cup: In Mailand wollen sie im EFL Bowl beim italienischen Meister das Beste aus ihrer Außenseiterrolle machen.

Um Bundesligapunkte wird in der heimischen GFL ebenfalls gespielt: Im Blickpunkt steht im Norden dabei vor allem die Partie der Berlin Rebels und der Kiel Baltic Hurricanes. Im Hinspiel hatten die Berliner Kiel erstmals überhaupt schlagen können.

Seither haben die Kieler sich zwar leicht verbessert, aber gegen Play-Off-Aspiranten noch kein Spiel gewinnen können. Gelingt ihnen nun auch bei den Rebels kein Erfolg, dürften sie ihre Endrunden-Hoffnungen wohl begraben.

Im Süden mühen sich als nächstes die Marburg Mercenaries, zu Hause den spektakulären Passangriff der Allgäu Comets irgendwie in den Griff zu bekommen. Bislang gelang dies nur Meister Schwäbisch Hall. Da sieht es derzeit ganz danach aus, dass die Allgäuer hinter Unicorns und Universe Kurs auf Platz drei nehmen können und nicht die Mercenaries, die vor der Saison in dieser Rolle erwartet wurden.

SPORT1 baut GFL-Kooperation aus

Noch mehr American Football auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform und die German Football League (GFL) bauen ihre im Frühjahr begonnene Kooperation aus.

Vor der exklusiven Free-TV-Liveübertragung des German Bowls XL am 13. Oktober, des Endspiels um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football, wird SPORT1 ab August jeden Mittwoch "Kick Off – Das GFL-Magazin" im Free-TV ausstrahlen.

Die GFL auf SPORT1 - powered by Football Aktuell