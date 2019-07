Das Finale der Damenbundesliga im American Football findet 2019 in Berlin statt. Am 21. September treffen die beiden besten deutschen Teams im Stadion Wilmersdorf aufeinander. Kickoff ist um 15:00 Uhr. Der Ladiesbowl wird damit bereits zum 6. Mal in der Hauptstadt ausgetragen.

Berlin macht das Rennen

Der American Football und Cheerleading Verband Berlin/Brandenburg (AFCVBB) hat sich erfolgreich um die Ausrichtung des Ladiesbowl 2019 beworben. Das Endspiel um die deutsche Meisterschaft wird in Zusammenarbeit des AFCVBB mit dem AFVD und den beiden Damenbundesliga-Vereinen Berlin Kobras und Berlin Knights ausgerichtet.

Fuad Merdanovic, Präsident des AFCVBB: "Wir freuen uns über den Zuschlag des AFVD und das damit entgegengebrachte Vertrauen nach Berlin und Brandenburg. Das Finale wird nicht nur die beiden besten Teams zusammenbringen, sondern eine Werbung für den Sport an sich darstellen."

Cem Herder, Vizepräsident American Football AFCVBB: "Wir möchten den Frauenfootball stärker fördern und dafür ist dies ein starkes Zeichen. Mit zwei Teams in der Damenbundesliga sind wir hier in Berlin ein hervorragender Standort. Gerade die Zusammenarbeit der beiden Vereine mit dem Verband ist ein wichtiger Wegweiser für den Sport in der Region."

Spielort in Wilmersdorf

Austragungsort ist das Stadion Wilmersdorf. Die Spielstätte ist durch den regulären Spielbetrieb der Herrenmannschaften der Berlin Rebels und der Berlin Kobras sowie der Damenmannschaft der Berlin Kobra Ladies prädestiniert für die Austragung des Finals. Das Stadion Wilmersdorf war zudem bereits in den Jahren 2015 und 2016 Heimat des Ladiesbowl.

