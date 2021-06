Am 4. Spieltag der German Football League (GFL) kommt es in der Nord-Gruppe zum Aufeinandertreffen der New Yorker Lions Braunschweig und der Dresden Monarchs im Eintracht-Stadion. (GFL, 4. Spieltag: New Yorker Lions Braunschweig - Dresden Monarchs am Samstag ab 16.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Die Lions können dabei ihre astreine Bilanz wahren. Bislang feierten die Braunschweiger zwei Siege aus zwei Partien. Die Berlin Rebels wurden zweimal bezwungen.

Ein wenig anders sieht es für die Gäste aus. Dresden startete durchwachsen in die Saison 2021. Einer knappen Niederlage bei den Cologne Crocodiles folgte eine Woche später ein klarer Erfolg gegen die Kölner auf heimischem Boden. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)

Anzeige

Die German Football League auf SPORT1

SPORT1 begleitet die GFL bereits seit 2018 auf seinen Plattformen. In einem eigenen News-Channel auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps erhalten Football-Fans regelmäßige Updates zur Lage in der GFL und im deutschen Football allgemein.

2019 übertrug SPORT1 neben dem German Bowl XLI auch ein Viertel- und Halbfinalspiel live im Free-TV. Die bisherigen Liveübertragungen aus der GFL verfolgten bis zu 220.000 Zuschauer in der Spitze.

So können Sie das GFL-Spiel New Yorker Lions Braunschweig - Dresden Monarchs LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1