Herber Nackenschlag für die Berlin Rebels!

Bei den Cologne Crocodiles setzte es am 5. Spieltag der Sharkwater GFL eine 6:34-Pleite. Damit bleiben die Hauptstädter in der GFL Nord auf dem vorletzten Rang stecken. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)

Den Kölnern hingegen, die vor der Saison ebenfalls als ernstzunehmender Playoff-Kandidat gehandelt wurden, gelingt mit dem Sieg ein Befreiungsschlag, der die Rebels in der Division Nord auf Distanz hält.

Direkt zu Beginn nahmen die Crocodiles das Heft in die Hand und gingen schnell mit 28:0 in Führung. Den verpassten Extrakick nach dem ersten Touchdown machten die "Krokodile" mit einer gelungen Two-Point-Conversion nach dem dritten Touchdown wieder wett.

Zumindest konnten die Gäste mit Ablaufen der Uhr im zweiten Viertel die ersten Punkte auf das Scoreboard bringen, verpassten aber den Extrapunkt. Somit ging es mit einer deutlichen 28:6-Führung der Kölner in die Halbzeit.

Berlin setzt bittere Auswärtspleite fort

In der zweiten Hälfte schalteten die Hausherren dann zunehmend in den Verwaltungsmodus und kontrollierten Uhr und Gegner. Erst im Schlussviertel durften die Crocodiles-Fans nochmal über einen weiteren Touchdown jubeln.

Für die Berliner setzt sich damit eine schwarze Serie fort. Es ist bereits die vierte Auswärtspleite in Folge. Das ist besonders bitter, wenn man bedenkt, dass die Rebels nun noch drei weitere Auswärtsspiele bestreiten müssen, bevor es wieder in die Heimat geht.

