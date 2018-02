Der frühere All Star-Pitcher Esteban Loaiza ist nach dem Fund einer riesigen Menge Drogen in seinem gemieteten Haus in Kalifornien festgenommen worden.

Bei Loaiza, in der Major League Baseball (MLB) von der Saison 1995 bis 2008 für acht verschiedene Teams aktiv, wurden 20 Kilo eines weißen Pulvers entdeckt - vermutlich handelt es sich um Kokain mit einem Marktwert von 500.000 Dollar. Das gab das San Diego County Sheriff's Department bekannt.

Der Mexikaner Loaiza war wegen eines Verkehrsvergehens gestoppt worden. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten ein Geheimfach für Schmuggelware. Anschließend wurde die Entdeckung im Haus gemacht. Dem zweimaligen All Star Loaiza werden Besitz, Transport und Verkauf von Drogen vorgeworfen. Am Mittwoch muss er vor Gericht erscheinen.