Spektakuläre Homeruns, gigantische Stadien, knallharte Hits: Baseball zählt zu den Volkssportarten in den USA – gespielt wird sie in der Major League Baseball (MLB). Die ist unterteilt in die beiden Profiligen National League und American League, die jeweils in drei Divisionen aufgeteilt werden.

Die Erstplatzierten der einzelnen Divisionen sowie die jeweils zwei besten Teams pro Liga (National/American), die ihre Division nicht gewinnen konnten, qualifizieren sich für die Postseason (Playoffs). Nur zwei Mannschaften überstehen die Playoffs und duellieren sich im MLB-Finale (World Series). Amtierender Titelträger von 2016 sind die Chicago Cubs.

Die absolute Legende des Schlagsports ist Babe Ruth. In den 1920er-Jahren ließ der Power-Hitter die Homerun-Rekorde kontinuierlich durch die Decke gehen. Das führte zu Zuschauerrekorden und der Etablierung des Baseball in den USA.

Heute gelten unter anderen Mike Trout und Albert Pujols von den Los Angeles Angels of Anaheim als die populärsten Spieler der MLB. Mit Max Kepler sorgt auch ein deutsches Baseball-Talent in der amerikanischen Profiliga für Furore. Der 25-Jährige ist für die Minnesota Twins aktiv.

Aktuelle Spiele live und auf Abruf auf DAZN:

Di., 17. April, 00:35 Uhr: New York Yankees - Miami Marlins

Di., 17. April, 01:05 Uhr: Chicago Cubs - St. Louis Cardinals

Di., 17. April, 01:07 Uhr: Toronto Blue Jays - Kansas City Royals

Di., 17. April, 04:10 Uhr: San Diego Padres - Los Angeles Dodgers

Mi., 18. April, 00:35 Uhr: New York Yankees - Miami Marlins

Mi., 18. April, 01:10 Uhr: New York Mets - Washington Nationals

Mi., 18. April, 01:10 Uhr: Minnesota Twins - Cleveland Indians

Mi., 18. April, 04:07 Uhr: Los Angeles Angels - Boston Red Sox

Mi., 18. April, 20:20 Uhr: Chicago Cubs - St. Louis Cardinals

Do., 19. April, 01:10 Uhr: Minnesota Twins - Cleveland Indians

Do., 19. April, 04:07 Uhr: Los Angeles Angels - Boston Red Sox

Do., 19. April, 21:40 Uhr: Seattle Mariners - Houston Astros

Fr., 20. April, 00:35 Uhr: New York Yankees - Toronto Blue Jays

Fr., 20. April, 03:40 Uhr: Arizona Diamondbacks - San Francisco Giants

Fr., 20. April, 04:07 Uhr: Los Angeles Angels - Boston Red Sox

