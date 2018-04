Der Japaner Shohei Ohtani von den Los Angeles Angels wirbelt seit dem Beginn der Saison die Major League Baseball (MLB) auf. In seinen ersten Spielen überzeugte der Rookie vor allem als Schlagmann und reihte einen Homerun an den nächsten (Die MLB LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM).

Doch der 23-Jährige ist ein vielseitiges Talent und eigentlich Pitcher. Gegen die Oakland Athletics durfte er erstmals von Beginn an auf seiner Stammposition ran – und schrammte beim 6:1 nur knapp am perfekten Spiel vorbei (SERVICE: SPORT1 erklärt Baseball).

Den ersten 19 Schlagmänner der A's ließ er keine Chance, erst im siebten Inning gelang es Marcus Semien, einen von Ohtanis tückischen Würfen zu treffen. Ohtani brachte der "Rückschlag" allerdings nicht aus der Ruhe. Er beendete das Inning mit seinem zwölften Strikeout.

Die Angels-Fans wussten, bei wem sie sich für den Sieg zu bedanken hatten und feierten den Japaner mit stehenden Ovationen.