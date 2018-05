Ein mehr als 50 Jahre altes Trikot der Baseball-Legende Sandy Koufax ist für die Rekordsumme von 429.625 Dollar (rund 360.000 Euro) versteigert worden.

Das Shirt des früheren Pitchers, der in der Major League Baseball (MLB) mit den Brooklyn und Los Angeles Dodgers viermal die World Series gewann, stammt aus der Meistersaison 1963.

Koufax (82) wurde in dieser Saison als wertvollster Spieler (MVP) der National League und der Finalserie ausgezeichnet. Seine Titel holte Koufax, als Sanford Braun in New York geboren, 1955, 1959, 1963 und 1965. Die Dodgers zogen 1958 von Brooklyn nach L.A. um.

Nie zuvor ist ein Erinnerungsstück des Klubs für eine so hohe Summe verkauft worden. Wer sich das Auswärtstrikot beim Anbieter "Goldin Auctions" sicherte, ist unbekannt.