Während des MLB-Spiels zwischen den Philadelphia Phillies und den St. Louis Cardinals hat sich eine Zuschauerin eine kuriose Gesichtsverletzung zugezogen.

Kathy McVay, die das Spiel im Citizens Bank Park von den Zuschauerrängen hinter der Homeplate aus verfolgte, wurde von einem fliegenden Objekt getroffen - nicht wie zu erwarten von einem Baseball, sondern von einem Hot Dog!

Übeltäter war der Phillie Phanatic, eines der populärsten Maskottchen im amerikanischen Profisport. Das über zwei Meter große Maskottchen mit zotteligem grünen Fell und einem enormen Bauchumfang sorgt seit 1978 bei Heimspielen der Phillies für Stimmung. So auch am Montagabend (Die MLB LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM).

Phanatic schießt Hot Dogs auf Tribünen

In einer Pause schoss der Phanatic wie seit Jahren üblich von einem Fahrzeug aus Hot Dogs auf die Tribünen. McVay war wegen einer Schulterverletzung nicht in der Lage, den heranfliegenden Hot Dog zu fangen oder abzulenken, so dass er sie mitten ins Gesicht traf.

"Es kam einfach aus dem Nichts. Und hart", sagte McVay dem TV-Sender WPVI. Der, um während des Flugs nicht zu zerfallen, eingewickelte Hot Dog habe ihre Brille zerstoßen und fügte ihr ein blaues rechtes Auge zu.

Phillies entschuldigen sich

McVay unterzog sich einer CT-Untersuchung, um sicherzustellen, dass sie keine Gehirnerschütterung erlitten habe. Klagen wil die Dame auf jeden Fall nicht (SERVICE: SPORT1 erklärt Baseball).

Die Phillies haben sich inzwischen bei ihr entschuldigt und ihr Freikarten für ein Heimspiel in der Zukunft versprochen.