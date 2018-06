So hatte sich Pitcher Adrian Houser sein Comeback in der MLB nicht vorgestellt (Die MLB LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM).

Bei der 9:10-Niederlage seiner Milwaukee Brewers gegen die Philadelphia Phillies wurde Houser im achten Inning eingewechselt - sein erster Einsatz seit dem 26. Mai. Nach dem Aufwärmen musste er sich allerdings auf dem Pitching Mound übergeben, wollte aber unbedingt im Spiel bleiben.

Manager Craig Counsell brachte ihm eine Wasserflasche, während Brewers-Mitarbeiter die Sauerei auf dem Spielfeld beseitigten, nach einem Double und einem Out überkam es Houser allerdings noch einmal und er musste sich ein zweites Mal übergeben. Nach einem zugelassen Run für die Phillies zum 5:9 biss sich der Rechtshänder aber durch und brachte das Inning zu Ende.

"Das war heute für Adrian sicher eine Kombination unglücklicher Faktoren. Er musste sehr früh aufstehen, hat nicht genug gegessen, es war sehr heiß und er war sicher nervös, heute ins MLB-Team zurückzukehren", sagte Counsell im Anschluss.

Nach dem Spiel konnte Houser immerhin schon wieder lachen: "Es lag nicht am Essen, es kam ja nicht wirklich viel raus."

Historische Siegesserie für die Astros

Die Serie geht weiter Gegen die Kansas City Royals gelang Titelverteidiger Houston ein 7:4-Erfolg. Mit dem Sieg durften sich die Astros bereits über den elften Sieg in Serie freuen.

"Wir haben einfach ein großartiges Team. Es ist schwer, irgendwelche Schwächen bei uns auszumachen. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendwelche haben", sagte Astros-Star Carlos Correa nach der Partie.

Mit elf gewonnenen Spielen in Serie halten die Astros die fünftlängste Siegesserie eines aktuellen Champions in der Geschichte der MLB.

Im achten Inning lagen die Astros gegen die Royals noch mit 3:4 in Rückstand, ehe Houston ein Three-Run-Homerun gelang und sich die Partie zugunsten der Gäste drehte.