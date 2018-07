Bittere Nachricht für Tim Tebow und die New York Mets: Weil sich der aktuelle Minor-League-Spieler in der Partie seiner Binghamton Rumble Ponies am Donnerstag gegen die Trenton Thunder das Hakenbein in der rechten Hand gebrochen hat, fällt er wohl für den Rest der Saison aus.

Das teilte der Assistant General Manager der Mets, John Ricco, am Montagabend mit. Demnach hatte sich Tebow den Bruch bei einem Schwung seines Schlägers während des Spiels zugezogen. Die notwendige Operation werde am Dienstag stattfinden.

"Das wird eine Erholung von sechs bis acht Wochen benötigen. Seine Saison ist somit effektiv beendet", erklärte Ricco einem Bericht der New York Post zufolge. Für Tebow ist die Nachricht doppelt bitter, da man mit einer Nominierung zu den Mets zum Ende der Saison hin gerechnet hatte.

Ricco: Tebow mit "komplett positiver Saison"

Mit einem großen Aus bei den Mets muss der 30-Jährige derweil nicht rechnen. Ricco attestierte ihm eine "komplett positive Saison", es gebe keinen Grund an seinem Verbleib in der Organisation zu zweifeln.

Dennoch müssten die Gespräche über seine Zukunft bei den Mets mit Tebow, der einst als Quarterback von den Denver Broncos in der ersten Draftrunde in die NFL gedraftet wurde, noch geführt werden.

Sein letzter Monat war der beste seiner bisherigen Minor-League-Karriere gewesen. Über das Wochenende war Tebow auf der "Disabled List" platziert worden.