Giancarlo Stanton von Rekordmeister New York Yankees ist in der MLB der 300. Homerun gelungen. Schneller als der 28-Jährige erreichten diese Marke in der Liga nur vier Spieler: Ralph Kiner, Ryan Howard, Juan Gonzalez und Alex "A-Rod" Rodriguez.

Schlagmann Stanton schaffte den 300. Volltreffer im Spiel gegen die Detroit Tigers (7:8), es war sein 1119. MLB-Einsatz. Rekordhalter Kiner hatte dafür nur 1087 Spiele benötigt.

Derweil stehen die Yankees vor der Verpflichtung von Outfielder Andrew McCutchen (31). Der fünfmalige Allstar wechselt laut US-Medienberichten von den San Francisco Giants zum 27-maligen Champion.