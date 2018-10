Die Boston Red Sox haben ihren neunten Titel in der Major League Baseball mit einer standesgemäßen Meisterparade gefeiert.

Die Spieler wurden auf so genannten "Duck Boats", Amphibienfahrzeuge für den Einsatz auf Asphalt und Wasser, durch die Straßen gefahren.

Die Feierlichkeiten der Red Sox, die in der Nacht zu Sonntag durch ein 5:1 bei den Los Angeles Dodgers zum vierten Mal innerhalb von 15 Jahren die World Series gewonnen hatten, begannen am berühmten Stadion Fenway Park und endeten in der Staniford Street.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Ihrem MLB-Lieblingsteam kaufen - hier geht es zum Shop

Gute Nachtrichten gab es zwischendurch von David Price. Der Pitcher gab bekannt, dass er seine Option zur Vertragsauflösung nicht ziehen und weitere vier Jahre bei den Red Sox bleiben wird. "Ich gehe nirgendwo hin", sagte Price.