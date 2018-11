Die Milwaukee Brewers präsentieren sich in den MLB-Playoffs weiter in Gala-Form: Mit einem 6:0-Erfolg hat das Team aus Wisconsin den 3:0-Sweep gegen die Colorado Rockies perfekt gemacht und steht erstmals seit 2011 wieder in der National League Championship Series.

Diesen Sprung verpassten die Los Angeles Dodgers vorerst. Die Kalifornier verloren das dritte Spiel gegen die Atlanta Braves mit 5:6, Atlanta verkürzte damit in der Best-of-Five-Serie auf 1:2.

Die Brewers profitierten wieder einmal von ihren starken Pitchern: Starter Wade Miley ließ über fast fünf Innings nur drei Hits zu. Seine Ersatzleute machten den Shutout dann perfekt. Die vorangegangenen Partien hatte Milwaukee mit 4:0 und 3:2 für sich entschieden.

Bei ihrer letzten NLCS-Teilnahme vor sieben Jahren unterlagen die Brewers den St. Louis Cardinals in sechs Spielen.