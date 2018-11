Die New York Yankees haben in der Divisional Series die Serie gegen die Boston Red Sox ausgeglichen. (Die MLB-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM)

Der Rekordmeister setzte sich auswärts mit 6:2 durch und glich zum 1:1 in der Serie aus. Matchwinner für die Yankees war Catcher Gary Sanchez. Gleich zwei Homeruns gelangen dem Jungstar, der zweite im siebten Inning war ein Monster-Hit, der komplett aus dem altehrwürdigen Fenway-Park-Stadion rausflog und die Partie zum 6:1 frühzeitig entschied.

Yankees: Tanaka stark - Judge mit Homerun

Die Yankees dominierten das Spiel auch dank ihres gut aufgelegten Starters Masahiro Tanaka, der fünf starke Innings lieferte. Auch Megastar Aaron Judge gelang ein Homerun.

Damit klauten die Yanks ihrem Erzrivalen auch das Heimrecht in der Serie. Mit zwei Heimsiegen könnten sie Boston ausschalten. Spiel drei findet am Montag beim 27-maligen Champion New York statt. (Ergebnisse und der Spielpan der MLB)

Titelverteidiger Astros fast durch

Titelverteidiger Houston Astros steht derweil dicht vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale. Der World-Series-Gewinner gewann auch sein zweites Spiel gegen die Cleveland Indians und braucht nach dem 3:1 nur noch einen Sieg zum Sprung in die nächste Runde. Das Viertelfinale wird im Best-of-Five-Format ausgespielt. (SERVICE: SPORT1 erklärt Baseball)

Die Indians müssen das dritte Spiel zu Hause gewinnen, um im Titelrennen zu bleiben. Cleveland wartet seit 1948 und damit 70 Jahren auf seine nächste MLB-Krone. Es ist die längste Durststrecke in der Liga.

Die Playoffs der MLB im Überblick:

Divisional Series (Best of Five), National League

Milwaukee Brewers - Colorado Rockies 2:0

Los Angeles Dodgers - Atlanta Braves 2:0

Divisional Series (Best of Five), American League

Boston Red Sox - New York Yankees 1:1

Houston Astros (TV) - Cleveland Indians 2:0