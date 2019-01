Der deutsche Nationalspieler Markus Solbach hat einen Vertrag bei den Los Angeles Dodgers aus der Major League Baseball (MLB) unterschrieben. Solbach (27), Pitcher vom deutschen Meister Bonn Capitals, wird in diesem Jahr für ein Farmteam der Kalifornier in einer Minor League spielen. Das gab der Deutsche Baseball und Softball Verband (DBV) am Donnerstag bekannt.

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Ihrem MLB-Lieblingsteam kaufen - hier geht es zum Shop

Solbach war im vergangenen Jahr nach dem Titelgewinn mit Bonn in die Australian Baseball League (ABL) zu Adelaide Bite gegangen und überzeugt dort seither mit starken Leistungen. Nach Abschluss der Saison wird der Werfer am Spring Training des MLB-Vizemeisters teilnehmen.