MLB: Yankees-Legende Mariano Rivera erster "einstimmiger" Hall-of-Famer Yankees-Legende in Hall of Fame

Mariano Rivera ist als erster Spieler einstimmig in die US-amerikanische Hall of Fame gewählt worden

Der frühere Baseballstar der New York Yankees Mariano Rivera ist als erster Spieler einstimmig in die US-amerikanische Hall of Fame gewählt worden.