Der Berliner Max Kepler hat in der Major League Baseball (MLB) den zehnten Homerun der Saison geschlagen und die Rekordjagd mit seinen Minnesota Twins fortgesetzt.

Beim 16:7 bei den Los Angeles Angels gelangen den Gästen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr acht Volltreffer, damit wurde der Klubrekord aus dem Jahr 1963 erneut eingestellt.

Mit 98 Homeruns in 49 Spielen führen die Twins die MLB-Bestenliste an. Machen sie so weiter, kommen sie am Ende der Hauptrunde bei der Zahl 324 raus und übertreffen den Ligarekord um Längen. Erst im Vorjahr hatten diesen die New York Yankees aufgestellt (267).

Auch der Topwert für die ersten 50 Spiele ist für Minnesota noch drin. Hier liegen die Seattle Mariners vorn, 1999 gelangen der Franchise 102 Homeruns.

Kepler steht außerdem persönlich vor seiner erfolgreichsten Saison. Im Vorjahr hatte der 26-Jährige 20 Homeruns geschlagen, die Hauptrunde besteht aus 162 Spielen.

Das Spiel in L.A. endete für den Deutschen allerdings schmerzhaft: Auf der Jagd nach dem Ball prallte Kepler im neunten Inning heftig gegen eine Wand und konnte nicht weitermachen. Er zog sich eine Knieprellung zu.

Minnesota führt in der Central Division der American League mit 33 Siegen und 16 Niederlagen deutlich vor den Cleveland Indians (25:24).