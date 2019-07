Die Karriere von Max Kepler zum Durchklicken:

Ein Deutscher mischt die MLB auf! Max Kepler bestreitet bei den Minnesota Twins seine bisher mit Abstand beste Saison in der besten Baseball-Liga der Welt - und hat nach 85 Spielen bereits 23 Homeruns auf dem Konto.

Jüngst stellte der 26-Jährige sogar einen MLB-Rekord ein: Im Duell mit Trevor Bauer gelang Kepler sein fünfter Homerun in Folge gegen den Pitcher der Cleveland Indians - das hatten zuvor erst zwei andere MLB-Profis geschafft.

Am Mittwochabend treffen Keplers Twins auf die New York Mets (MLB: Minnesota Twins - New York Mets ab 21 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

SPORT1 zeigt, wie dem Berliner der Aufstieg zum MLB-Star gelang.