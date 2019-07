Max Kepler spielt die MLB-Saison seines Lebens: Mit den Minnesota Tiwns steht er auf Platz zwei der American League und auf Platz eins der Central Division. Damit hat der Deutsche beste Chancen, ohne Wild Card Game direkt mit der League Division Series zu starten. Dafür müssen die Twins die Spitzenposition verteidigen.

Als nächste Gegner warten dabei die New York Mets aus der East Division. Nach der 3:4-Niederlage gegen die Cleveland Indians wollen Kepler und Co. wieder eine Siegesserie in Gang bringen und die Regular Season stark beenden. (MLB: Minnesota Twins - New York Mets ab 21.00 Uhr LIVE im TV und Stream)

Schon jetzt steht fest, dass Max Kepler die bislang beste MLB-Saison seiner Karriere spielen wird. Der Outfielder der Minnesota Twins hat bereits zur Halbzeit der Regular Season seinen persönlichen Rekord von 20 Homeruns aus dem Vorjahr eingestellt, nach 85 Spielen liegt Kepler schon bei 23 Homeruns.

Und beim 6:2-Sieg gegen die Cleveland Indians stellte der 26-Jährige sogar eine historische Leistung auf. Er schlug seinen fünften Homerun in fünf aufeinanderfolgenden At Bats (Duelle zwischen Pitcher und Schlagmann) gegen Trevor Bauer.

Laut des US-Datenportals Elias Sports Bureau ist der Deutsche erst der dritte Spieler, der eine solche Marke schaffte. Zuvor gelang dieses Kunststück nur Carlos Delgado gegen Jorge Sosa (2003/2004) und Frank Howard gegen Bob Hendley (1963/1964).

Durchaus möglich, dass Kepler ein solches Meisterstück gegen die New York Mets wiederholt.

