Großer Zahltag für Pete Alonso!

Der Rookie der New York Mets gewann im Progressive Field in Cleveland einen Tag vor dem All-Star Game das Homerun Derby der MLB. Der 24 Jahre alte First Baseman kassierte dafür eine Million Dollar - das entspricht dem doppelten seines Jahresgehalts.

Im Finale setze sich Alonso in einem Rookie-Duell gegen Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays durch. Dieser hatte zuvor Historisches geschafft, indem er den Rundenrekord zwei Mal verbesserte.

Im Finale schien ihm dann etwas die Kraft auszugehen und unterlag Alonso mit 22:23.