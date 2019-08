vergrößernverkleinern Kole Calhoun entpuppte sich mit seinen zwei Punkten zum Matchwinner gegen die Boston Red Sox © Getty Images

In der MLB gelingt den Los Angeles Angels eine erfolgreiche Revanche. Nach der herben Niederlage am Vortag setzt man sich in der Overtime gegen die Boston Red Sox durch.