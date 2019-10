vergrößernverkleinern Die New York Yankees konnten ein vorzeitiges Aus in den MLB-Playoffs verhindern © Getty Images

Die New York Yankees halten ihre Titelträume am Leben. In den MLB-Playoffs wendet das Team mit einem Sieg gegen die Houston Astros ein vorzeitiges Aus ab.