In knapp zwei Wochen stehen die Playoffs in der Major League Baseball (MLB) an. Im spannenden Saisonendspurt geht es um 16 begehrte Tickets für die Postseason.

SPORT1 zeigt das Spiel der Chicago White Sox gegen die Minnesota Twins am Donnerstag, den 16. September 2020 ab 20.00 Uhr im Livestream und ab 22 Uhr im TV.

Während die White Sox als Tabellenerster der American League Central so gut wie sicher für die Playoffs qualifiziert sind, geht es für deutschen Max Kepler und seine Twins darum, Rang vier zu verteidigen, um in der Wild-Card-Serie Heimrecht zu bekommen.

Nach einer Adduktorenverletzung ist Kepler (7 HR, 18 RBI, .721 OPS) nun wieder fit. Ein Sieg gegen den Division-Rivalen wäre ein guter Anfang auf dem Weg in die Postseason.

Aber: Zuletzt verlor Minnesota zwei Mal gegen die White Sox (2:6 und 1:3). Davor gab es drei Siege gegen Indiana.